Italia 1982 – Una storia azzurra: dove vederlo e trailer del film che celebra la vittoria mondiale degli azzurri

Italia 1982 – Una storia azzurra: quando il Cinema incontra lo sport diventa storia e lo fa attraverso i ricordi dei protagonisti che hanno fatto la storia del calcio italiano. Ecco cos’è il docu-film che porta sul grande schermo la vittoria della Nazionale di calcio ai Mondiali nel 1982.

Italia 1982 – Una storia azzurra: dove vederlo

Italia 182 – Una storia azzurra è un docu-film che racconta, a distanza di quarant’anni, la vittoria degli azzurri al Mondiale del 1982.

L’opera uscirà al cinema l’11, 12 e 13 luglio 2022. La regia è affidata a Coralla Ciccolini mentre le testimonianze dei protagonisti sono nelle voci e nei ricordi di Marco Tardelli, che è anche consulente del progetto, Bruno Conti, Claudio Gentile, Fulvio Collovati, Dino Zoff. E poi Giancarlo Antognoni, Franco Selvaggi, Giuseppe Dossena, Giuseppe Bergomi e la figlia del CT Cinzia Bearzot.

Il racconto del Mondiale – con le partite, gli allenamenti, le polemiche, il tempo libero – si alternerà così alle vicende dei giocatori e del Paese.

La Nazionale era lo specchio di un paese in difficoltà che però si rialza con la vittoria degli azzurri ai Mondiale del 82′.

Il trailer del film

Per la realizzazione del film c’è stata una ricerca di materiali di repertorio in Italia e all’estero, che ha permesso di recuperare immagini mai viste, questo documentario è un racconto inedito di un’impresa sportiva che ancora oggi è storia per il calcio nazionale italiano ma anche mondiale. Di seguito alcune immagine nel trailer del docu-film.

