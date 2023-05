Luca Columbro, chi è il figlio di Marco Columbro: vita privata, carriera, età

Chi è Luca Columbro, figlio di Marco Columbro. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia dell’amato conduttore e attore. Cosa sappiamo sul suo conto? Che lavoro fa? Quanti anni ha?

Chi è Luca Columbro, figlio di Marco Columbro: vita privata, carriera

Nato nel 1993, Luca Columbro ha 30 anni ed è l’unico figlio di Marco Columbro, amato conduttore tv molto famoso tra gli anni Ottanta e Novanta. Sua madre è la prima storica compagna del presentatore, Elena Perrucchini. Si sa molto poco circa la vita privata e carriera di Luca che, a differenza del padre, ha preferito mantenere le distanze dal mondo televisivo. Dopo la sua relazione con Perrucchini, Columbro si è legato per alcuni anni a Stefania Santini, mentre oggi frequenta l’ex attrice teatrale Marzia Risaliti.

Le parole del padre: “Mi chiedeva perché non uscissimo mai con la mamma”

Le poche informazioni a nostra disposizione sul 30enne vengono dal suo stesso padre. Il conduttore, in un’intervista concessa al Corriere della Sera, ha svelato qualche informazione in più sulla vita del figlio: “Mio figlio vive in Portogallo ed è felice: di giorno lavora per un’azienda in smart working e la sera fa il prestigiatore”. Nel corso dell’intervista Columbro ha parlato anche di un episodio della sua infanzia: “A 11 anni mi chiese perché non uscivamo mai insieme con la mamma. Gli spiegai che avevo visto sua madre solo tre volte e che poi era nato lui. Oggi so che ha capito”.

