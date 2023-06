Chi sono i Collage, tutto sulla band anni Ottanta: canzoni, componenti, cosa fanno oggi

Chi sono i Collage, carriera e canzoni della pop band anni Ottanta. Scopriamo qualche informazione in più sul complesso musicale, arrivato secondo al Festival di Sanremo 1977 con Tu mi rubi l’anima.

Chi sono i Collage? Vita privata, carriera e canzoni della band anni Ottanta

I Collage sono un gruppo musicale italiano di genere pop melodico, asceso al successo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta. La band nasce ad Olbia nel 1971, da un’idea del chitarrista Piero Pischedda che, con l’aiuto del sassofonista e manager Paoluccio Masala, unisce due gruppi: i MAL P2 e i The Angels dei fratelli Piero e Tore Fazzi. La prima formazione della band, oltre a Pischedda e i fratelli Fazzi a voce, basso e chitarre, include Marino Usai alla batteria e il frontman Luciano Degortes, che lascia il gruppo nel 1974 dopo la chiamata al servizio militare.

I Collage cominciano a farsi conoscere nel 1976, anno in cui partecipano al Festival di Castrocaro con il brano Due ragazzi nel sole, che ottiene l’attenzione del grande pubblico. Un anno dopo trovano l’affermazione definitiva grazie al Festival di Sanremo 1977. Il gruppo partecipa alla kermesse con Tu mi rubi l’anima, conquistando gli spettatori e la critica e piazzandosi al secondo posto. Il brano trascina il primo album dei Collage in vetta alle classifiche, poi ripubblicato con lo stesso titolo del successo sanremese.

Negli anni successivi i Collage trovano fan anche in Sudamerica e continuano a sfornare canzoni poi diventate cult, come Sole rosso, Lei non sapeva far l’amore, Donna musica e I ragazzi che si amano. Partecipano altre tre volte al Festival di Sanremo, nel 1979, nel 1981 e nel 1984, pur non riuscendo più a raggiungere il podio. Nel corso degli anni tuttavia, i Collage perdono slancio, complici anche numerose defezioni che lasciano i soli fratelli Fazzi come superstiti della formazione originale.

Cosa fa oggi la band, i componenti attuali e i social

In carriera la band pubblica nove album, l’ultimo dei quali, Inconfondibile del 2017, segna il loro ritorno dopo oltre dieci anni di inattività. Ad oggi, dopo l’addio di Piero Fazzi nel 2020, i Collage sono un quartetto, composto dal fondatore Tore Fazzi, alla voce e al basso, Uccio Soro alla chitarra, Fabio Nicosia alle tastiere e Francesco Astara alla batteria. Il gruppo ha una pagina Instagram, seguita da oltre diecimila fan, dedicata soprattutto ad aggiornamenti sui loro attuali progetti musicali. Il 2 giugno 2023 arriva l’ultimo singolo del gruppo, Rinasco.