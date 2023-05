Marco Columbro oggi, chi è l’attore e conduttore: vita privata, malattia, moglie, figli

Chi è oggi Marco Columbro, noto attore e conduttore televisivo. Dopo quasi trent’anni sul piccolo schermo, è gradualmente scomparso dalle scene dopo un improvviso aneurisma cerebrale. Come sta oggi? Cosa sappiamo della sua vita privata?

Chi è oggi Marco Columbro, vita privata e carriera del conduttore

Nato a Viareggio, in provincia di Lucca, il 28 giugno 1950, Marco Columbro ha 73 anni ed è un amato attore e conduttore italiano. Fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo come attore teatrale fino a trovare una chance in televisione verso la metà degli anni Settanta, nello sceneggiato Marco Visconti. In seguito, nel 1979, partecipa alla prima edizione del varietà Rai Fantastico, che lo lancia sul piccolo schermo. Un anno dopo trova nuovamente fortuna in tv con le trasmissioni C’era una volta e Fresco fresco, suo primo programma da conduttore.

È l’inizio di una lunga carriera televisiva per Columbro, che lo porta a presentare e a partecipare a trasmissioni diventate ormai classici della tv italiana. Dai programmi per ragazzi, come Pomeriggio con Five, a varietà comici come Drive In, passando per i game show Autostop, Help! e C’est la vie. Fortunatissimo è il suo sodalizio con Lorella Cuccarini, al fianco della quale conduce show come Buona Domenica, Paperissima, Stelle a quattro zampe e Scommettiamo che…?. In parallelo al suo successo da presentatore, Columbro continua a recitare. Partecipa a fiction di successo come Caro maestro, Papà prende moglie e Il commissario Raimondi.

La malattia, l’aneurisma cerebrale nel 2001

Nel 2001 la vita di Marco Columbro è stata sconvolta da un male improvviso. Mentre si trovava al monastero tibetano Samteng Ling di Graglia, in provincia di Biella, il conduttore fu infatti colpito da un aneurisma cerebrale. Columbro rimase in coma per quasi un mese, ricoverato all’Ospedale di Novara: “Ricordo che sono svenuto in albergo, mi sono svegliato dopo un mese in sedia a rotelle in un centro di riabilitazione. Uscire dal coma è stata una rinascita, devi riapprendere le cose che sembravano acquisite”.

Un’esperienza sconvolgente che lo ha costretto a ricominciare da capo: “Non sapevo più chi fossi. Poi non riuscivo a fare cose banali, come saltare a piedi uniti, e parlavo rallentato: ero preoccupato di non poter tornare a fare teatro. Ho dovuto imparare nuovamente a fare tutto: la barba, camminare, usare le posate, come fossi un bambino che nasce in un corpo da adulto, ma con la mente a pezzi. Grazie a quell’ictus, però, i dottori hanno scoperto un aneurisma che avevo nel cervello e che probabilmente mi sarebbe stato fatale”.

Perché ha lasciato la tv? Cosa fa oggi Marco Columbro

Negli anni successivi alla sua ripresa, Columbro è ritornato in tv saltuariamente sia come conduttore che come ospite di diverse trasmissioni. Si è poi concentrato sul teatro, limitando sempre più le sue apparizioni sul piccolo schermo. Come mai? Lo spiega lui stesso in una recente intervista concessa all’amica Lorella Cuccarini nella sua web-serie Un caffè: “Non ho più voglia di fare televisione, se proprio devo dirlo. Ho voglia di fare altre cose. Quello che ho fatto nello spettacolo, l’ho fatto, è inutile rifare cose che ho già fatto. Sarebbe una ripetizione. Basta. Questa è una pagina del mio destino che si è chiusa. Io ho comunque lasciato un buon ricordo nel cuore delle persone, lo vedo nelle persone della strada che mi fermano, e questo mi fa piacere. Non è una cosa semplice. Questa cosa qua rimarrà, per me è stata fatta una pagina, ora ce ne sarà un’altra”. Oggi Columbro si dedica molto alla scrittura e gestisce un albergo a tre stelle, la Locanda Vesuna, nelle campagne di Siena.

Vita privata: moglie, figli, social

Nel corso della sua vita Marco Columbro ha avuto diverse relazioni. Negli anni Novanta ha frequentato Elena Perrucchini, madre del suo unico figlio, Luca. In seguito ha ritrovato l’amore al fianco di Stefania Santini, con la quale resta dal 2008 al 2011. Oggi Columbro è fidanzato con Marzia Risaliti, sua compagna di vita e di business: lavorano entrambi nel loro resort senese. La coppia appare spesso assieme nel profilo Instagram del conduttore che ad oggi conta oltre 40mila follower.