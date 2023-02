Marta Flavi sul matrimonio e il divorzio con Maurizio Costanzo: le sue parole e i ricordi

Marta Flavi è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo, prima di Maria De Filippi. Nelle ultime ore ha condiviso ricordi e parole dopo la morte del giornalista e conduttore. Ha dichiarato anche che non sarà presente ai funerali.

Marta Flavi sul matrimonio e il divorzio con Maurizio Costanzo

Marta Flavi, pseudonimo di Marta Caterina Fiorentino, è una conduttrice televisiva italiana, terza moglie di Maurizio Costanzo. Il 7 giugno 1989 sposò Maurizio Costanzo, divenendo la sua terza moglie. Il matrimonio terminò con una separazione poco più di un anno dopo, nel dicembre 1990, a cui seguì il divorzio nel 1995.

Le sue parole e i ricordi

Nel colloquio con Maria Volpe, Flavi racconta come conobbe Costanzo: “Tornata dall’America gli proposi di fare un programma sugli animali domestici. Lui mi disse: “Dopo il cane e il gatto di che parliamo?”. Era spiritoso”. E aggiunge che le parlava spesso dei suoi matrimoni e delle relazioni precedenti: “Aveva appena terminato la storia con Simona Izzo. Io gli dissi che la nostra unione doveva essere ufficiale. Lui disse: “Va bene, mi separo ufficialmente da Flaminia (la sua seconda moglie) e poi ti sposo”. È stato di parola». Costanzo per Flavi era «un uomo molto intelligente e divertente. Chiacchierare con lui era bellissimo. Da 15 anni di lui ricordo solo cose belle. Voglio solo ricordare le cose belle di uomo generoso e affascinante. Le cose meno belle non le ricordo più”.

Poi, la separazione, parlando di “quattro anni lunghi e dolorosi. Poi entrambi abbiamo trovato altre strade. Non potevamo andare avanti perché eravamo troppo diversi”. Perché “lui concepiva la vita come lavoro. Per me non è così, non sono ambiziosa e ho bisogno di altre cose”. Inoltre, ha concluso dicendo che non andrà ai funerali lunedì 27 febbraio perché “sarebbe poco elegante“.

