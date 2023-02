Wanda Nara e la proposta da un sito per adulti: la confessione su LGante

Wanda Nara presto potrebbe collaborare con un sito per adulti. Almeno una proposta è arrivata e la showgirl ha dichiarato di prenderla in considerazione. Intanto, l’ex di Icardi ha confessato in che rapporti si trova con LGante.

Wanda Nara e la proposta da un sito per adulti

Wanda Nara è sempre molto attiva sui social e in particolare su Instagram. La showgirl argentina ha risposto ad alcune curiosità dei suoi followers su Instagram. Una delle domande che più ha colpito ha riguardato la possibilità per la showgirl di collaborare con un portale per adulti. “Saresti in DivasPlay?“. La replica dell’imprenditrice non si è fatta attendere, dicendo che effettivamente c’è stata un’offerta in tal senso. “Mi hanno proposto di fare il testimonial mondiale. Ne parleremo in un altro momento. Al momento sono concentrata sulla conduzione e su un film per famiglie“. Intanto, i suoi followers possono stare tranquilli che arriveranno altri contributi sexy sui social come ha abituato la showgirl in passato recente.

La confessione sul rapporto con LGante

Il racconto di Wanda poi si è esteso sul suo ultimo viaggio a Istanbul e ha detto: “Sono stato io a voler venire a vivere qui. Sono andata da sola per vedere lo stadio, il centro di allenamento e le persone“, ha spiegato. “Mi sono innamorato, la passione che hanno per il calcio è unica“, ha aggiunto. Ma non è finita qui, poiché la showgirl ha anche svelato in che rapporti è con LGante oggi: “Credo che saremo amici per sempre“.

