Maurizio Costanzo, i funerali in diretta televisiva: ecco quando e su quale canale seguirli

Maurizio Costanzo, i funerali saranno trasmessi in diretta televisiva si asui canali Rai sia su quelli Mediaset. Inoltre, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha proclamato i funerali inn forma solenne per il giornalista e conduttore.

Maurizio Costanzo, i funerali in diretta televisiva

Dopo il triste annuncio della morte di Maurizio Costanzo e dopo le tante reazioni con messaggi di cordoglio, ecco quando ci saranno i funerali. La camera ardente sarà allestita dalle 10:30 di sabato in Campidoglio. La chiusura è prevista domenica alle 18. I funerali si svolgeranno invece lunedì 27 febbraio alle 15, in forma solenne, alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha annunciato i funerali solenni “nel ribadire il cordoglio per la scomparsa di Maurizio Costanzo, grande giornalista che, con acume, garbo e professionalità ha attraversato decenni di cultura italiana”.

Quando e su quale canale seguirli

I funerali saranno trasmessi anche in diretta televisiva. La cerimonia avrà inizio alle ore 14 lunedì 27 febbraio trasmessa in diretta televisiva sia dalla da Rai1 sia dalla Mediaset e in particolare Canale5.

