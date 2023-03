Grosso guaio all’Esquilino, Lillo nei panni di un maestro di Kung Fu: trama, uscita, cast e trailer del film

Grosso guaio all’Esquilino è il film in uscita su Amazon Prime Video nelle prossime settimane. Nei panni del protagonista principale c’è l’attore Lillo Petrolo che interpreta un ruolo sicuramente ironico e che calza a pennello per il suo carattere e modo di fare.

Grosso guaio all’Esquilino, Lillo nei panni di un maestro di Kung Fu: trama ed uscita

“Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung fu” è il film in uscita sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video con protagonista l’attore Lillo Petrolo. A partire dal 6 aprile sarà possibile vederlo e gustare un film sicuramente con tanta ironia e un significato anche di fondo. La trama racconta la vita di Davide, un ragazzo di tredici anni timido e insicuro, che vive con la madre Asia nel quartiere Esquilino di Roma. Insieme all’amico Yang, Davide cerca di sfuggire al bullo Nadir, sperando un giorno di conquistare il cuore di Yasmin. La sua vita cambia con l’incontro di Martino, un attore di B-Movie al verde che, per sbarcare il lunario, si spaccia per esperto maestro di kung fu.

Grosso guaio all’Esquilino: cast

Oltre a Lillo Petrolo, nel cast ci sono anche Carolina Crescentini, Riccardo Antonaci, Ludovica Nasti, Yoon C. Joyce, Ismaelchrist Carlotti, Mario Luciani e Giorgio Colangeli. Il film è diretto da Younuts e prodotto da Lucky Red in collaborazione con Prime Video. Nasce da un’idea di Alessandro Logli.

Il trailer del film