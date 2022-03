Grande Fratello, anticipazioni puntata del 10 marzo

Grande Fratello Vip, anticipazioni: cosa accadrà nella puntata di stasera? La prima serata è in programma per le 21:35 su Canale 5 dopo Striscia la notizia.

Gf Vip, anticipazioni 10 marzo 2022

Stando alle anticipazioni, la puntata sarà piena di colpi di scena e le strategie si fanno più serrate. Ormai tutti sono contro tutti e si sta decidendo chi arriverà alla finale. Nella casa si respira un’aria assolutamente tesa e le anticipazioni del Grande Fratello di stasera 10 marzo 2022 diranno quali sono i due finalisti mancanti.

Oggi, inoltre, ben 2 concorrenti lasceranno la casa.

L’esito della nomination Barù-Manila

In nomination per l’eliminazione ci sono Manila e Barù. Ma attenzione: non sarà l’unico televoto previsto per questa sera. Gli eliminati, infatti, come già accennato, saranno due. Saranno anche annunciati il quarto ed il quinto finalista dell’edizione attuale.

Nuovo televoto flash

Stando alle anticipazioni di questa sera, durante la penultima puntata del Grande Fratello vip 6 si scopriranno tutte le carte.

I vipponi saranno messi ancora alla prova dal televoto flash, che decreterà chi saranno gli eliminati e chi i finalisti.

La rivincita di Soleil e Nathaly

Ma non è ancora finita. Sempre nel corso della puntata di stasera, ci sarà occasione per riparlare di Soleil Sorge. Essa tornerà nella casa per un confronto con i concorrenti rimasti. Ci sarà poi un confronto, quello tra Nathaly e Jessica.

Lo scontro tra Jessica e Barù: quale futuro per i due?

Nella puntata non mancherò certamente un nuovo confronto tra Jessica e Barù. La prima vorrebbe frequentare Barù anche una volta finito il programma ma lui continua a tirare indietro la mano. La notte prima della semifinale, è stata Sophie a provare a consolare la maggiore delle sorelle Selassiè, la quale ha consigliato a Jessica di troncare con Barù. Come andrà avanti la loro “storia”? I due si avvicineranno ancora di più o si allontaneranno?