Marie Greco, chi era la mamma di Sandra Milo: “L’ho aiutata a morire”

Chi era Marie Greco, la mamma di Sandra Milo. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia della celebre attrice italiana, scomparsa all’età di 90 anni nel 2024. Cosa sappiamo sul suo conto?

Nel corso della sua vita Sandra Milo ha parlato spesso del suo rapporto con sua madre, Marie Greco. Le informazioni sul suo conto sono molto limitate. Era una donna di origini toscane e ha cresciuto le sue figlie, Sandra e Maia, a Vicopisano, vicino Pisa. L’attrice ha rivelato di averla persa quando era ancora molto giovane, quando era incinta della sua prima figlia, Debora. Marie Greco era molto malata e ha sofferto molto nei suoi ultimi anni, al punto di arrivare a chiedere a sua figlia di aiutarla a morire.

Le rivelazioni dell’attrice: “Non sopportava vivere come un vegetale”

Sandra Milo ha raccontato gli ultimi momenti drammatici di sua madre in un’intervista concessa a Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno: “Non che abbia rimorsi, perché l’ho fatto con un grandissimo dolore e l’amavo tantissimo. Lei me lo chiedeva sempre, era una donna piena di vita e non sopportava di vivere come un vegetale. Lei poi aveva perso ogni speranza e non aveva più la forza di andare avanti. Io di giorno lavoravo a Otto e mezzo e la notte la passavo con lei. Poi io sono profondamente religiosa, ho un culto della vita. Lei mi ha detto: ‘Sandra, io per te l’avrei fatto’, mi sono sentita un mostro, una persona che pensava ai propri vantaggi. Allora ho capito che era giusto farlo, non ce la faceva più. Avevo paura che mi avrebbero messa in prigione, ma poi l’amore supera tutto. Io le tenevo la mano, ma lei mi ha detto: “Ti prego lasciami, il tuo amore mi impedisce di morire”. Mi sono addormentato nella stanza accanto, mia nonna mi ha svegliata e mi ha detto: ‘La mamma non c’è più”. Questo evento ha segnato profondamente la vita dell’attrice: ” Io avrei voluto soltanto che vivesse nonostante il dolore, ma non era giusto che un essere umano vivesse così, senza speranza di guarire, e allora l’ho aiutata. Ed è stato terribile”.