Da Zurich a Samsung: tutte le aziende che eliminano la Z

Le aziende internazionali eliminano la “Z“, Samsung e Zurich prendono le distanze dalla Russia. Dopo la compagnia assicurativa svizzera, si schiera anche la multinazionale coreana tech. La Samsung deciso di cancellare dai propri prodotto quelli che è diventato un simbolo del supporto all’invasione dell’Ucraina.

Zurich e Samsung, le aziende che eliminano la Z e si distanziano dalla Russia

Le grandi imprese internazionali cominciano a prendere le distanze dalla Russia e a mostrare solidarietà all’Ucraina.

Prima Zurich e poi Samsung hanno deciso di sospendere l’utilizzo del simbolo “Z” per i loro profili social e prodotti. Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, la lettera si è trasformata in un simbolo di supporto alle forze armate russe.

Zurich rinuncia al proprio logo: “Potrebbe essere frainteso”

Per questo motivo Zurich, colosso svizzero del settore delle assicurazioni, ha deciso di ridurre l’utilizzo del proprio logo, che è proprio una zeta su sfondo blu.

La compagnia lo ha annunciato con un comunicato ufficiale: “Noi rinunciamo provvisoriamente all’uso della lettera Z nei social networks, dove compare separatamente e potrebbe essere fraintesa. Stiamo monitorando da vicino la situazione e intraprenderemo ulteriori azioni se e quando necessario”. Già in passato Zurich si era esposta a sostegno del popolo ucraino, condannando l’attacco del Cremlino. La compagnia svizzera non accetta più clienti dalla Russia e ha organizzato una raccolta fondi per dare supporto alle vittime della crisi ucraina.

Samsung cancella la Z dai propri prodotti

Dopo Zurich, anche la Samsung ha deciso di discostarsi da un simbolo ormai scomodo. La multinazionale sudcoreana dell’elettronica ha deciso di cancellare la “Z” dai nomi degli smartphone di sua produzione, quantomeno nei paesi al confine con la Russia. A cambiar nome sono il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3, modelli pieghevoli di ultima generazione. Per il momento il provvedimento è limitato ai prodotti in vendita in Estonia, Lettonia e Lituania, ma secondo alcune voci interne potrebbe presto essere ampliato anche al resto dei paesi europei.

Nel frattempo, la zeta è stata rimossa dai siti ufficiali della Samsung, dalle confezioni e dai cartelloni pubblicitari.