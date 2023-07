Oroscopo settimanale Paolo Fox 7-13 agosto, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 7 al 13 agosto per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi, caldissimi giorni di agosto? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 7 al 13 agosto, le previsioni per tutti i segni

L’estate è sempre più calda, ma gli appassionati di astrologia hanno lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi afosi primi giorni di agosto? Cosa cambierà con l’avvicinarsi di Ferragosto? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 7 al 13 agosto?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 agosto

Cuore aperto ai sentimenti per i nati nell’Ariete. Siete in cerca di qualcuno di che vi faccia sentire speciale, che vi accetti per chi siete davvero e vi faccia provare qualcosa di nuovo. Non rinunciate all’amore, tra i tanti nuovi incontri estivi potrebbe nascondersi la persona giusta. Qualche caduta di troppo sul lavoro, ma non buttatevi giù: gli astri vi aiuteranno a rialzarvi.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 agosto

Carica di entusiasmo per i nati nel Toro. Dopo un periodo un po’ sottotono ritroverete un po’ di smalto. Rigenerati e trascinati da una rinnovata determinazione, farete molti progressi verso i vostri obiettivi. Cercate però di non esagerare e di concedervi il giusto riposo. Chiudete in bellezza sul lavoro e concentratevi sul recuperare le energie.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 agosto

Settimana irritante e piena di ripicche per i nati nei Gemelli. Le cose non andranno secondo i vostri piani, quantomeno per un po’. Non avere il pieno controllo della situazione è fonte di forte rabbia e frustrazione per voi. Qualche parola velenosa di troppo potrebbe ferirvi molto e mettere in discussione alcuni rapporti importanti. Valutate al meglio il da farsi, prendetevi un momento di riflessione.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 agosto

Fulmini e saette nel futuro dei nati nel Cancro. Non ne potete più ormai, siete stanchi di tenervi dentro le vostre opinioni. È l’ora di prendere una decisione definitiva o rischiate di esplodere. Avete troppe questioni da sistemare, con nuove incombenze sempre pronte a prendervi alla sprovvista. Siate pronti a rimboccarvi le maniche un po’ più del solito, in attesa di una meritata pausa.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 agosto

Si guarda in alto per i nati nel Leone. È un ottimo periodo per avanzare verso il vostro futuro con speranza e ambizione. Non abbiate timore di pensare in grande, gli astri sono pronti a darvi una spinta nella giusta direzione. Occhio all’amore, potrebbero arrivare novità importanti quanto piccanti. Per una volta cercate di essere un po’ più flessibili.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 agosto

Tempo di sporcarsi le mani in casa dei nati nella Vergine. Avete un buon risultato a portata di mano, vi blocca solo la vostra eccessiva pignoleria. Non è necessario mettere a posto ogni virgola, dovete smuovervi e portare a casa la pagnotta, anche se un po’ bruciacchiata. Cercate di dare priorità e tempo a questioni più urgenti, la vostra vita rischia di essere scombussolata.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 agosto

Giorni in disparte per i nati nella Bilancia. Un senso di malinconia vi pervade, vi sentite ignorati e tenuti in bassa considerazione dalle persone che avete intorno. Cercate di dare meno importanza ai giudizi e ai pareri della gente, agite con maggiore indipendenza. Se avete un’idea mettetela in pratica, checché ne dicano le malelingue. Osate inseguire la vostra individualità.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 agosto

Pochi lampi per i nati nello Scorpione. Nessun ostacolo troppo grosso nel vostro futuro, ma neanche troppi momenti memorabili. Vi aspetta una settimana afosa quanto monotona, a meno che non siate voi stessi a movimentare un po’ le cose. Siate artefici del vostro stesso destino, se c’è qualcosa che non vi piace o che vorreste per voi, agite per creare il futuro che desiderate.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 agosto

Carichi e carichi di responsabilità per i nati nel Sagittario. Non vi fermate mai ormai da mesi, siete sempre pronti a caricarvi nuovi incarichi, pur di dimostrarvi utili a voi stessi e al prossimo. Non c’è alcuna vergogna nel prendere un po’ di tempo per voi, avete bisogno di tutta l’energia possibile per ripartire in autunno con il turbo. Siate consapevoli dei limiti del vostro corpo e della vostra mente.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 agosto

Occhi verso la meta per i nati nel Capricorno. Neanche l’asfissiante caldo estivo è in grado di fermarvi. Avete obiettivi precisi e avete intenzione di raggiungerli il prima possibile, senza fare alcun compromesso. Non fermatevi proprio ora, gli astri sostengono la vostra corsa: ora è solo una lotta di resistenza. Fate questo ultimo sforzo e avrete finalmente ciò che meritate.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 agosto

Grattacapi e dubbi nel futuro dei nati nell’Acquario. L’apparenza è spesso ingannevole, e voi ne siete fin troppo consapevoli. Una decisione in sospeso vi ossessiona, vi sentite congelati, impossibilitati a fare il passo successivo. Non siete costretti a fare il prossimo passo da soli, avete ancora la possibilità di chiedere aiuto. Non cedete all’istinto, andate avanti guidati dalla razionalità.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 agosto

Tanto stress in questi giorni di agosto per i nati nei Pesci. Sia il lavoro che l’amore non sembrano donarvi altro in questo periodo. Mattone dopo mattone, vi state costruendo una torre di aspettative che non è però solida come sembra. Siate i primi ad ammettere e a rispettare i vostri limiti, prima che la situazione vi crolli addosso. Riceverete molta più comprensione di quel che credete.