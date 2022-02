Maria Chiara Giannetta, look: chi è lo stilista scelto per Sanremo 2022

Di chi è il look di Maria Chiara Giannetta, attrice, protagonista della fiction Rai Blanca, nonché co-conduttrice di Sanremo 2022?

Il Festival di Sanremo continua a fare compagnia agli italiani e Maria Chiara Giannetta, quarta co-conduttrice al fianco di Amadeus, per il palco dell’Ariston ha scelto un bellissimo look semplice, ma comodo ed elegante.

Maria Chiara Giannetta, il look

Maria Chiara Giannetta è l’attrice protagonista della fiction Rai Blanca in onda su Rai 1, ammalierà il pubblico presente e i telespettatori con la sua eleganza ma anche con il messaggio che vuole trasmettere.

Secondo quelle che sono state le sue dichiarazioni già prima del Festival, infatti, Maria Chiara Giannetta aveva commentato la sua scelta di stile affermando che “cercherò di essere carina ma comoda e a mio agio, con la consapevolezza che il mio desiderio è intrattenere: conta cosa dirò”.

La scelta dello stilista

Maria Chiara Giannetta, a differenza di altre co-protagoniste del Festival, ha scelto di essere vestita da Giorgio Armani, in particolare indosserà due abiti Giorgio Armani Privé, come anticipato dal Corriere della Sera, che ha visionato i bozzetti.

Non mancheranno cristalli e paillettes. Un scelta che promette di essere molto chic, elegantissima, semplice e classica. Di sicuro questa di Sanremo 2022, per lei, sarà un modo per farsi conoscere ulteriormente dal pubblico italiano.

