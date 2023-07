Il 13 e il 14 luglio ci sarà lo sciopero dei treni, a cui seguirà quello dei voli sabato 15 luglio (salvo ridimensionamento dopo l’incontro con il ministero). Ecco quando si fermeranno Trenitalia e Italo

Sciopero treni 13-14 luglio di Trenitalia e Italo: orari di fermo e di garanzia

Giovedì 13 e venerdì 14 luglio si fermeranno i treni. A meno che non sia revocato lo sciopero nelle ultime ore, ad incrociare le braccia sarà il personale di Trenitalia e di Italo, dopo che le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno proclamato uno stop di 24 ore.

Orari di sciopero dei treni del 13-14 luglio

Lo sciopero dei treni del 13 e 14 luglio è previsto per le sigle di Italo e Trenitalia dalle ore 3 di giovedì 13 alle ore 2 di venerdì 14 luglio.

I treni garantiti di Trenitalia e Italo

Sul portale di Trenitalia si annuncia che “I treni possono subire variazioni o cancellazioni” e che “lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Sono, però, “garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle 18.00 alle ore 21.00” (per maggiore informazioni qui il link sui treni garantiti in caso di sciopero). Tra i canali di informazione, è possibile chiamare il call center 800 89 20 21.

Anche Italo ha pubblicato sul sito la lista dei treni garantiti e mette a disposizione della clientela il servizio Pronto Italo 060708.

Le richieste dei sindacati

Il motivo dello sciopero è stato spiegato dai sindacati del settore. “Serve – spiegano le organizzazioni sindacali – un adeguato piano di assunzioni, una mitigazione dei carichi di lavoro nella programmazione dei turni degli equipaggi, favorendo la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata, il rilancio del settore manutenzione e ridare centralità alla rete vendita e assistenza ai passeggeri e investimenti tecnologici, crescita professionale e percorsi formativi per tutto il personale degli uffici”.