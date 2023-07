Marco Salvaderi, chi è il fidanzato di Mariasole Pollio: vita privata, carriera, Room 9

Chi è Marco Salvaderi, fidanzato di Mariasole Pollio. Scopriamo qualche informazione in più sul batterista che, secondo le indiscrezioni, ha conquistato il cuore della giovane conduttrice e attrice. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Marco Salvaderi, fidanzato di Mariasole Pollio: vita privata e carriera

C’è molta curiosità attorno alla vita sentimentale di Mariasole Pollio, giovanissima attrice e conduttrice sul palco di Battiti Live 2023 insieme ad Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. La 20enne ha sempre preferito tenere ben separate la sua vita professionale nello spettacolo e la sua vita privata, per cui non sono mai molte le informazioni sulle sue frequentazioni. Alcune recenti voci di corridoio, tuttavia, la vedrebbero insieme ad un noto musicista. Si tratta di Marco Salvaderi, produttore musicale e batterista, ex membro del duo ICON 808 e ora presunto fidanzato di Mariasole Pollio. Oggi Marco Salvaderi è un membro del trio italo-svizzero Room 9, insieme a Lorenzo Santarelli, anche lui ex ICON 808, e al tastierista Kende, all’anagrafe Gabriel Rossi.

Vita privata, la relazione con l’attrice

Le informazioni circa la sua relazione con Mariasole Pollio sono al momento molto poche. I due preferiscono vivere il proprio rapporto ben lontani dalle luci dei riflettori, per meglio proteggere la propria intimità. L’unica ad essere uscita allo scoperto per quanto riguarda la relazione è la stessa Mariasole, che ha pubblicato un affettuoso messaggio su Instagram in occasione della vigilia di Natale, sotto una foto che li vede abbracciati: “Quando la vita vuole salvare un essere umano gli manda l’amore… Buona vigilia”.