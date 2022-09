Carl Brave a Catania: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Carl Brave a Catania si esibisce in concerto in occasione del suo tour estivo che ha visto la Sicilia come tappa finale.

Carl Brave a Catania si esibisce in concerto nella serata di venerdì 9 settembre 2022. Il rapper per le sue tappe finali ha scelto l’isola della Sicilia e dopo essere stato a Palermo, ecco il secondo evento musicale in terra siciliana.

Carl Brave a Catania: scaletta delle canzoni

Carl Brave si esibisce in concerto a Catania in Villa Bellini nella serata di venerdì 9 settembre 2022. A proposito delle sue tappe in Sicilia in occasione del tour estivo ha dichiarato in un’intervista a palermo.reubblica.it: ” Ho un ottimo rapporto con la Sicilia e soprattutto con la granita alla mandorla che poi rappresenta l’intensità dell’isola.

Il primo legame istaurato con questa bella terra risale a diversi anni fa quando feci un viaggio a Letojanni. All’epoca affittai una villa con vista mare e proprio lì trovai l’ispirazione che portò alla nascita di pezzi come “Cristo di Rio” e tanti altri che hanno rappresentato tanto per il mio percorso musicale. La cosa che più mi colpì e tuttora mi stupisce è la gente. Sono tutti fomentati, sono tutti con una spiccata voglia di vivere e creare.

In Sicilia ho fatto teatri e tanti concerti, quindi sono davvero felice di ritornare”. La scaletta delle sue canzoni dovrebbe contenere questi brani, con l’aggiunta di qualche sorpresa e di altri pezzi meno conosciuti del suo repertorio:

– Mosaici

– Makumba

– Di notte

– Shanghai

– Spigoli

– Bugie

– Malibù

– Chapeau

– Posso

– Caffellatte

– Hula-Hoop

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili sul sito ticketone.it per poter assistere all’evento musicale di Brave.

I posti che ancora si possono prenotare sono quelli situati nella posizione Pit B al prezzo di 34,50 euro. Apertura cancelli ore 18.30, inizio concerto ore 21.00. Il concerto del rapper si inserisce durante il Vulcano Fest con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e nell’ambito del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania. Inoltre, è in collaborazione con Gomad Concerti e Ennealquadrato Events.

