Rovereto, un incendio colpisce il tetto di un edificio: nessun ferito

Un evento che poteva finire in tragedia quello di Rovereto, dove un incendio ha colpito il tetto di una casa che, per fortuna, in quel momento non presentava persone al suo interno.

C’è stato comunque bisogno dell’intervento dei pompieri che, in poco tempo, hanno risolto la situazione.

Rovereto, l’incendio spaventa ma non fa vittime

È accaduto Giovedì 13 Aprile intorno alle ore 10:00, nei dintorni di Trento, esattamente nella città di Rovereto. Un’abitazione è stata colpita da un forte incendio. Le fiamme, molto alte, hanno poi raggiunto il tetto, portando all’allarme e all’immediato intervento. Questo è ciò che è successo nelle prime ore di questa mattina, in via Stivo, dove a prendere fuoco è stata la mansarda della villetta che appartiene ai titolari dell’azienda Floricoultura Cumer, che si occupa di coltivare piante da interno, fiorite e stagionali.

L’incendio è poi divampato raggiungendo la parte più alta della casa, sviluppandosi in maniera repentina e pericolosa. Il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco – giunti prontamente sul posto – ha permesso di domare le fiamme e mettere la zona in sicurezza. C’è stato bisogno di ben trenta pompieri, tra i permanenti della città di Trento e i volontari provenienti da Rovereto e Volano. In circa un’ora gli addetti sono riusciti a ripristinare il tutto, spegnendo le fiamme.

La città di Rovereto – di quasi 40.000 abitanti – ha così potuto tirare un sospiro di sollievo, visto che l’incendio non ha causato vittime, danneggiando però la struttura. Per fortuna al momento dell’incendio l’abitazione era vuota e, dunque, ha evitato che la vicenda diventasse un’autentica tragedia.

Il fatto che la casa fosse vuota ha anche agevolato il lavoro dei vigili del fuoco, che si sono potuti concentrare immediatamente sull’incendio in corso. Ancora una volta tempestivo – e fondamentale – il loro intervento.

LEGGI ANCHE: Ragazzo ucciso dall’orso, la fidanzata contro Selvaggia Lucarelli: “Tappati la bocca”.