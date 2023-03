Wanda Nara presenta la sua ultima linea di intimo: commento hot di Icardi su Instagram

Wanda Nara ha lanciato la sua nuova linea di intimo sempre molto sexy. Nei sui filmati e scatti sul suo canale di Instagram, è apparso anche un commento di Mauro Icardi. Ciò che stupisce sono le parole del calciatore argentino, senza freni come la sua bella Wanda. Le parole di Icardi dimostrano come i due si siano realmente riavvicinati anche se mancano ancora le conferme. Tuttavia, l’ultimo commento del calciatore sembra non lasciare dubbi.

Wanda Nara presenta la sua ultima linea di intimo Wanda Nara si mostra sempre più sexy sui social. Gli ultimi post su Instagram lasciano tutti senza parole e ammaliata da tanta bellezza sempre pronta da essere mostrata pubblicamente. A volte anche troppo come qualcuno ha commentato sotto agli ultimo filmati in lingerie condivisi dalla showgirl argentina. La bella Wanda negli ultimi post sul suo canale di Instagram ha lanciato e pubblicato filmati e scatti della sua nuova linea di intimo. A posare è sempre lei con le sue curve da far girare la testa. Con il suo nuovo look dei capelli, la showgirl argentina vuole sempre di più stupire. Commento hot di Icardi su Instagram Nell’ultimo filmato condiviso da Wanda, tra i tanti commenti c’è uno in particolare che si distingue dagli altri. Mauro Icardi si spinge oltre commentando con parole piccanti a dimostrazione del suo riavvicinamento alla showgirl. “La cosa che mi piace di più di questa collezione Wanda Intimates è quando te la tolgo“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)