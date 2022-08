L’immensità, film con Penelope Cruz: trama, uscita, cast e trailer

L’immensità è il nuovo film con produzione e cast italiano ma con l’attrice protagonista Penelope Cruz. L’opera cinematografica è in concorso alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Arriverà nelle prossime settimane al Cinema.

L’immensità, film con Penelope Cruz: trama ed uscita

L’immensità è il nuovo film dell’attrice Penelope Cruz che veste i panni della protagonista. La regia è affidata a Emanuele Crialese ed è presente in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

L’uscita al Cinema è programmata per il 15 settembre 2022. Ambientato negli anni 70′ in Italia, racconta vicende e stereotipi di famiglia difficili da superare in quell’epoca.

Sinossi ufficiale: Roma, anni 70: un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, conquiste sociali e modelli di famiglia ormai superati. Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi.

A tenerli uniti, soltanto i figli su cui Clara riversa tutto il suo desiderio di libertà. Adriana, la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è la testimone attentissima degli stati d’animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. Adriana rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare ad un punto di rottura.

Mentre i bambini aspettano un segno che li guidi, che sia una voce dall’alto o una canzone in tv, intorno e dentro di loro tutto cambia

L’immensità: il cast

Nel cast sono presenti oltre a Penélope Cruz,Luana Giuliani, Vincenzo Amato, Patrizio Francioni, Maria Chiara Goretti, Penelope Nieto Conti, Alvia Reale, India Santella, Mariangela Granelli e Valentina Cenni. A proposito del film e dell’incontro con Penelope Cruz, il regista ha dichiarato: “Come tutti i miei lavori, anche L’immensità è prima di tutto un film sulla famiglia: sull’innocenza dei figli, e sulla loro relazione con una madre che poteva prendere vita solo nell’incontro, artistico e umano, con Penélope Cruz, la sua sensibilità, la sua straordinaria capacità di interazione con tre giovanissimi non attori.

Luana, Patrizio e Maria Chiara sono rimasti bambini sempre e, come tali, sempre intensamente e immensamente veri”.

Il trailer

LEGGI ANCHE: Siccità, film di Paolo Virzì: trama, cast, uscita, dove è stato girato e trailer