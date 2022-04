Marco Travaglio: moglie Isabella, figli, flirt, vita privata

Marco Travaglio è un famoso giornalista italiano, direttore del Fatto Quotidiano. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Chi è la moglie di Marco Travaglio?

Marco Travaglio: moglie e figli

Marco Travaglio è sposato con Isabella Travaglio. I due sono una coppia di lungo corso, tanto è vero che sono sposati circa 30 anni e assieme hanno avuto due figli: Alessandro ed Elisa.

Il figlio Alessandro

Il figlio Alessandro, nato nel 1995, è un musicista rapper piuttosto conosciuto a livello nazionale.

Il suo nome d’arte è Dj Trava e ha avuto alcune collaborazioni di peso come quella con Fabri Fibra.

La figlia Elisa

Della figlia Elisa non sappiamo molto, se non che era presente durante la sera della strage di piazza San Carlo a Torino (ci furono oltre 1.500 feriti e 3 morti). il 3 giugno, giorno in cui furono allestiti due maxischermi per consentire ai tifosi la visione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

Flirt

La moglie di Marco Travaglio è Isabella, ma il settimanale Chi lo ha paparazzato a Formentera durante alcune coccole con Giorgia Solari. I due hanno avuto rapporti professionali nel 2016 in occasione del tour teatrale “Perché no. Tutte le bugie del referendum” e nell’acqua bellissima di Formentera si sono lasciati andare ad una manifestazione di affetto.