Roma, incidente su Raccordo anulare con un morto e feriti: dove e com’è il traffico

Roma, incidente su Raccordo anulare: sul posto i soccorsi e le autorità. Ci sono feriti e un morto già registrato sul posto. Il traffico è bloccato con code kilometriche che si sono formate a seguito dello scontro.

Roma, incidente su Raccordo anulare con un morto e feriti

Un grosso incidente è avvenuto in queste ore a Roma su Raccordo anulare: una persona e morta e ci sono anche sei ferito. Lo scontro si è verificato tra gli svincoli di Pisana e Magliana tra un camion, tre furgoni e due automobili. Secondo quanto si apprende, a perdere la vita è stato l’autista di uno dei furgoni coinvolti. Grave anche una ragazza, che è stata trasportata in ospedale in elisoccorso. Nel totale un uomo 61 anni è morto, due donne sono rimaste gravemente ferite.

Com’è il traffico

Dopo lo scontro, si sono registrati ben sei kilometri di coda che hanno bloccato la viabilità e creato traffico. Il traffico è bloccato – informa l’Anas – all’altezza del km 62,900, tra le uscite Pisana e Magliana. Come riporta automap.it, la carreggiata allo Svincolo 32 di Via Della Pisana risulta ancora chiusa a causa dell’incidente.

LEGGI ANCHE: Stefano Dal Corso, chi era l’uomo ucciso in carcere: le parole di un testimone