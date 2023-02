Pedofilia, sono 164 i sacerdoti con condanna definitiva negli ultimi 15 anni

Una notizia che ormai crea sempre scandalo, sebbene non sia più un caso sorprendente. Negli ultimi 13-15 anni, infatti, sono ben 164 i sacerdoti condannati per pedofilia in maniera permanente. Molti sono colpevoli di aver commesso abusi sui minori.

Questo è quanto si apprende dal report dell’associazione delle vittime.

Ben 164 sacerdoti condannati per pedofilia

L’ambiente ecclesiastico ha sempre fatto discutere, dall’eccessivo sfarzo alle tante cariche fino al ruolo del papa. La storia ha da secoli messo in evidenzia il ruolo del clero e della Chiesa, come istituzione e, nonostante sia passato molto tempo, continua ad essere oggetto di discussione.

L’associazione italiana che si occupa di radunare le persone che hanno subito violenze sessuali da parte di preti – ovvero l’Osservatorio permanente della Rete l’Abuso – ha da poche ore condiviso il report dei sopravvissuti agli abusi sessuali per mano di uomini di chiesa.

A spiegare il rapporto è stato Francesco Zanardi, presidente della Rete L’Abuso:

“Il report è stato prodotto con i dati pervenuti all’Associazione Rete L’Abuso ed è da considerarsi in difetto alla reale portata del fenomeno; l’arco temporale di riferimento è di circa 13 anni; le segnalazioni contenute nel documento sono raccolte direttamente dalle denunce delle presunte vittime; i dati si riferiscono unicamente a sacerdoti e non comprendono l’indotto (catechisti, educatori, animatori e laici in generale); tutti i casi conteggiati sono riconducibili unicamente ad abusi sessuali a danno di minori”.

Il presidente Zanardi ha poi concluso spiegando che questo report ha lo scopo di spiegare la situazione:

“Il presente report non ha l’obbiettivo di fornire dei numeri, ma insieme a questi fornire in assenza di dati governativi un quadro di consapevolezza più ampio, spiegando perché il problema endemico dei sacerdoti pedofili, in Italia sia particolarmente allarmante rispetto agli altri paesi, non solo nell’area dell’Unione Europea”.

Negli ultimi 13-15 anni sono stati dunque condannati ben 164 sacerdoti (con un numero “in difetto), mentre 86 sono i casi non noti. A questi si aggiungono 166 uomini di chiesa che hanno ricevuto denunce per abusi sessuali.

Un numero davvero alto se si pensa al ruolo che gli “uomini di chiesa” dovrebbero avere.