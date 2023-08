Arianna Meloni querela Notatangelo: la dura risposta de Il Fatto Quotidiano

Arianna Meloni ha querelato il vignettista Mario Notangelo che aveva ironizzato sulla sorella della premier con una sua vignetta satirica. Immediata la risposta de Il Fatto Quotidiano che ha dato prima notizia della querela.

Arianna Meloni querela Notatangelo

Arianna Meloni ha deciso di querelare il vignettista del Fatto Quotidiano Mario Natangelo. Al centro della polemica la vignetta che ritraeva la sorella di Giorgia Meloni a letto con un uomo di colore, mentre lo rassicura che suo marito è troppo occupato per tornare a casa: “Tranquillo, sta tutto il giorno a combattere la sostituzione etnica”

La vignetta aveva scatenato la dura reazione della premier: “Se qualcuno pensa di fermarci così, sbaglia di grosso. Si colpisce una persona che non ricopre incarichi pubblici colpevole solo di essere mia sorella”. Tuttavia l’Ordine dei giornalisti, dopo aver sottoposto Natangelo a procedimento disciplinare, il 20 giugno scorso è arrivata l’archiviazione: “Il fatto era reale, la frase del ministro aveva suscitato interesse. I tratti e le parole usate non erano offensivi o insultanti. Natangelo, con la sua matita satirica, ha esercitato il diritto di critica senza superare i limiti. Per questi motivi il collegio archivia l’esposto all’unanimità”.

La dura risposta de Il Fatto Quotidiano

Il Fatto Quotidiano parla di “decisione grottesca e pericolosa”. E ancora: “Non è il primo politico che vuole limitare la libertà di satira, ma dovrebbe sapere che è proprio la sua indiscussa utilità sociale e politica a giustificare una soglia di libertà più larga rispetto a ogni altro genere espressivo, come da consolidata giurisprudenza. Siamo sicuri che la magistratura escluderà qualsiasi reato. A Natangelo va tutta la solidarietà dei colleghi del Fatto Quotidiano. Non ci faremo certo intimidire da questa incredibile iniziativa”, concludono dalla redazione diretta da Marco Travaglio.