Lampi e tuoni, il nuovo singolo di Comete: il video e le parole dell’autore

Il mondo della musica non si ferma mai e, anzi, continua a creare e a lasciarsi andare alla creatività e all’arte. Tra le ultime uscite si può contare anche Lampi e Tuoni, nuovo singolo di Comete. Il brano ha uno stampo sentimentale e malinconico e riporta su YouTube l’ex concorrente di X Factor.

Lampi e Tuoni, ultimo singolo di Comete

Eugenio Campagna, conosciuto con il nome d’arte di Comete, si ripresenta così con il suo ultimo singolo dal titolo Lampi e Tuoni. Un testo che racconta la separazione tra due persone, troppo diverse per continuare a viversi e ad amarsi. La musica viene usata come arma per affrontare la rottura e ritrovare se stessi.

Ancora una volta il timbro e la musicalità del giovane cantante si fondono rendendo originale il suo stile, da sempre malinconico.

Lo stesso artista – nato a Roma – racconta la sua ultima creazione:

“Questo brano prende ispirazione dalle storie che finiscono quando siamo troppo diversi ma poi capita di ritrovarsi ad essere simili nei letti vuoti, ed è lì che certi notti si scrivono le canzoni per tornare a camminare da soli, per un amore finito ma soprattutto per se stessi“.

Il video, ambientato a Milano, ha anche in questo caso un significato: una fredda da cui si si scalda e protegge bevendo un cocktail e scaldandosi il cuore, quando fuori invece c’è un temporale. “Lampi e tuoni” che agitano il cielo per poi scomparire, almeno apparentemente, perché all’interno dell’anima dell’artista 31enne lasciano qualcosa, cambiandolo per sempre.

Come per gli ultimi cantanti, ovvero Shade con il suo “Lunatica” e Gazzelle con “IDEM”, è interessante notare il percorso – di crescita e maturazione – dell’autore che, poco alla volta, sta creando il proprio personaggio musicale.

Il video della canzone

Di seguito sarà possibile ascoltare l’ultimo singolo di Comete, ovvero Eugenio Campagna.

Ecco il video ufficiale: