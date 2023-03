Mac Allister conteso sul mercato, l’argentino obiettivo di Juve, Liverpool e City

Mac Allister è già la stella del mercato: conteso da Juve, Liverpool e Manchester City. Il centrocampista, stella del Brighton di Roberto De Zerbi, ha conquistato ammiratori in tutta Europa dopo la vittoria ai Mondiali con l’Argentina: dove giocherà la prossima stagione?

Alexis Mac Allister, notizie di mercato: l’argentino conteso in tutta Europa

Siamo ancora in primavera, ma i top club d’Europa già si preparano al calciomercato estivo. Il primo obiettivo della lista di molti team è Alexis Mac Allister, centrocampista argentino di origini italiane e scozzesi che ha mostrato tutte le sue qualità durante la cavalcata vittoriosa della sua Nazionale ai Mondiali di Qatar. Classe 1998 e figlio dell’ex difensore Carlos Mac Allister, la mezzala è uno dei pezzi pregiati del Brighton guidato da Roberto De Zerbi che ha parlato benissimo di lui lo scorso gennaio: “È un giocatore forte e un bravissimo ragazzo, con carattere argentino al 100%. La sua qualità più grande è che fa la cosa giusta al momento giusto, sempre e non sbaglia mai scelta. Perciò, a 24 anni, ha una maturità impressionante”.

Mac Allister è alla sua quarta stagione in Premier con la maglia dei Seagulls, quest’anno ha messo a segno 7 goal in 17 presenze. A sentire suo padre Carlos, tuttavia, questo potrebbe essere il suo ultimo anno al Brighton. In un’intervista concessa a ESPN, l’ex difensore è parso sicuro dell’interesse di molte grandi squadre: “I club stanno iniziando a chiamarci per Alexis ma non ci sono colloqui concreti ora. Decideremo insieme al Brighton, meritano rispetto. Sceglieremo il progetto migliore, anche in base all’allenatore, non si tratta di soldi“.

Chi sono le squadre interessate? In prima linea Juve, Liverpool e City

Secondo diverse voci di corridoio, ci sarà una lotta spietata per assicurarsi le prestazioni di Alexis Mac Allister. Nonostante le recenti vicende giudiziarie, in prima linea c’è proprio la Juventus che, piagata dall’infortunio di Pogba e dall’impossibilità dell’operazione Milinkovic-Savic, punterà tutto proprio sull’argentino per alzare l’asticella a centrocampo. I bianconeri, però, non avranno vita facile.

Le prestazioni del classe 1998 hanno attirato l’attenzione del Liverpool di Jurgen Klopp, in cerca del giocatore giusto per resuscitare i Reds, e del Manchester City di Pep Guardiola, che ha intenzione di svecchiare il suo centrocampo. Più indietro ma pronti a lanciare un’offerta al momento giusto ci sono anche l’Inter, il Lipsia, l’Atletico Madrid ma anche Newcastle, Chelsea e Tottenham, che seguono da tempo il calciatore.