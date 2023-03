Pogba si sfoga sui social dopo l’ultimo infortunio: ecco quando dovrebbe rientrare il francese

Pogba si è fermato ancora una volta per infortunio e sarà costretto a stare lontano dai campi per qualche tempo. Il centrocampista della Juventus ha sfogato il suo dispiacere sui social dopo che il club aveva comunicato l’entità del suo ennesimo stop.

Pogba si sfoga sui social dopo l’ultimo infortunio

Paul Pogba sta attraversando un momento della sua carriera difficile. Un altro infortunio ha messo k.o. il centrocampista della Juventus che per l’ennesima volta dovrà stare lontano dai campi. Il francese per sfogarsi ha citayo il Corano sui suoi canali social. “Allah non appesantisce l’anima oltre la sua capacità di sopportazione“, ha scritto su Instagram il centrocampista.

Ecco quando dovrebbe rientrare il francese

Il comunicato della Juventus sull’entità dell’infortunio del francese ha riguardato lo stop anche di Leonardo Bonucci: “Questa mattina Leonardo Bonucci e Paul Pogba sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali presso il J|Medical. Bonucci ha riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente, mentre Paul Pogba ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra e ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

Il dottor Fabrizio Tencone, esperto di medicina sportiva, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoJuve a proposito del nuovo infortunio del francese. “Con i tempi di recupero bisogna essere sempre molto cauti, ma in genere per la lesione di basso grado all’adduttore è recuperabile in 20/30 giorni. E’ una stagione veramente travagliata per Paul, è partito tutto dall’infortunio al menisco che poteva esser facilmente risolvibile. Purtroppo la scelta di posticipare ed evitare l’intervento si è rivelata negativa, le problematiche purtroppo si sono protratte per tutti questi mesi. Il menisco esterno, poi, in fase di recupero è sempre più complesso di quello interno. Tutto questo sovraccarica le ‘strutture’, il nuovo infortunio di Paul non è gravissimo ma è l’ennesimo stop che non ci voleva proprio in un percorso riabilitativo come il suo”.