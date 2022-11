Pirati dei Caraibi, Johnny Depp ritorna nei panni di Jack Sparrow: The Sun lancia l’indiscrezione

Pirati dei Caraibi, Johnny Depp trona ad essere il protagonista della saga famosa. La notizia è stata lanciata in Inghilterra.

A sorpresa ma non tanto, dopo la fine del processo, Johnny Depp torna a vestire i panni del capitano Jack Sparrow. La notizia è stata lanciata dal quotidiano inglese The Sun.

Nell’aria circolava già da tempo la possibilità che l’attore potesse essere reintegrato. Addirittura ci sarebbe il titolo provvisorio del nuovo film, realizzato dalla Disney, che sarà A day at the sea.

In molti ricorderanno che durante il famoso processo, il team legale di Heard chiese a Depp se sarebbe mai tornato a girare per la Disney: “Se la Disney venisse da lei con 300 milioni di dollari e un milione di alpaca, niente al mondo la farebbe tornare indietro e lavorare con la Disney ne I pirati dei Caraibi?”.

Depp rispose: “Sì è vero”.

The Sun lancia l’indiscrezione

“Johnny tornerà nei panni di Jack Sparrow e le riprese inizieranno all’inizio di febbraio in un luogo top secret nel Regno Unito – come scrive il Sun citando una fonte – Tutto è nelle fasi iniziali e non c’è ancora nessun regista associato al progetto”.

Sempre secondo il quotidiano britannico “Johnny dovrebbe fare delle riprese di prova all’inizio di febbraio prima che la produzione inizi a pieno regime.

La notizia è stata comunicata ad un numero ristretto di persone che fanno parte della produzione. Bruce Hendricks, che ha lavorato ai primi tre film, è stato nominato produttore esecutivo del nuovo progetto. Tutti gli altri dettagli vengono tenuti sotto chiave. L’intero progetto è avvolto nel segreto e la Disney vuole tenere tutto nascosto nel miglior modo possibile”.

