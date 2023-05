Francesca Chaouqui, chi è l’amica di Maria Giovanna Maglie: marito, figli, vita privata

Chi è Francesca Chaouqui, amica di Maria Giovanna Maglie al fianco della giornalista al momento della sua morte. Specialista in comunicazione, è nota soprattutto per il suo coinvolgimento nel secondo filone dell’inchiesta Vatileaks.

Chi è Francesca Chaouqui, amica di Maria Giovanna Maglie: carriera, vita privata, Vatileaks

Nata a San Sosti, in provincia di Cosenza, l’8 dicembre 1981, Francesca Immacolata Chaouqui ha 41 anni ed è nota al pubblico soprattutto per il suo coinvolgimento nel secondo scandalo Vatileaks, oltre che una grande amica di Maria Giovanna Maglie, giornalista scomparsa il 23 maggio 2023. Sua madre è italiana, mentre suo padre è un uomo francese di origini marocchine. Laureata in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, lavora come specialista in comunicazione e pubbliche relazioni. Dopo le sue prime esperienze nel settore alla Ernst & Young, nel 2013 Chaouqui viene scelta da Papa Francesco come membro della COSEA, la Commissione di studio e indirizzo sull’organizzazione delle strutture economiche e amministrative della Santa Sede.

Nel 2015 viene coinvolta nella seconda inchiesta Vatileaks, accusata insieme a Lucio Ángel Vallejo Balda di aver diffuso informazioni riservate del Vaticano. Tali informazioni sarebbero poi state divulgate a due giornalisti e pubblicate in due libri: Via Crucis, di Gianluigi Nuzzi, e Avarizia di Emiliano Fittipaldi. La stessa Chaouqui scrive un suo libro sulla vicenda nel 2017, Nel nome di Pietro, allo scopo di far luce sulle correnti interne alla Chiesa che si oppongono ai tentativi di riforma e trasparenza richiesti da Papa Francesco. Nello stesso anno fonda una sua agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni, View Point Strategy.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La morte della giornalista: “Ora è in pace”

Francesca Chaouqui era presente in ospedale al momento del decesso di Maria Giovanna Maglie. Chaouqui è rimasta al fianco dell’amica fino alla fine e ha poi annunciato la sua scomparsa sui social: “Amici miei Maria Giovanna maglie è tornata questa mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

+++Amici miei, @mgmaglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace. +++ — Francesca Chaouqui (@FrancescaChaouq) May 23, 2023

Vita privata: marito, figli

Francesca Chaouqui è sposata da diversi anni con Corrado Lanino, ingegnere informatico con una lunga esperienza lavorativa in Vaticano, anche lui indagato nel caso Vatileaks. I due si conoscono via chat, come racconta Lanino in una recente intervista: “Era volontaria Unitalsi e il treno di Lourdes si fermava mezz’ora all’Ostiense. Aveva 18 anni. Abbiamo cominciato a vederci. E dopo 4 anni abbiamo deciso di sposarci”. Dal loro amore nascono due figli: il primo, Pietro Elijah, nel 2016, la seconda, Elena, nel 2019.