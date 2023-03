Spalletti risponde a Guardiola con una provocazione: poi messaggio ai tifosi del Napoli

Spalletti ha voluto rispondere alla provocazione di Guardiola che aveva elogiato il Napoli per le sue prestazioni in Champions League. Un complimento preso come una sfida dall’allenatore partenopeo che poi ha voluto lanciare anche un appello ai tifosi azzurri.

Spalletti risponde a Guardiola con una provocazione

Pep Guardiola, dopo aver superato il turno in Champions League con il suo Manchester City, ha definito il Napoli “la squadra più forte in Europa” . Tuttavia, a Luciano Spalletti questa dichiarazione dell’allenatore spagnolo non è piaciuta e così ha risposto dopo la partita vinta dal Napoli contro l’Eintracht: “Non ci sto ai suoi giochini” le sue dichiarazioni prima di commentare il passaggio ai quarti di finale che sa di storia: “Ci godiamo un grande risultato raggiunto con squadra e tifosi. All’inizio non abbiamo mostrato la solita qualità, ma non abbiamo concesso niente e poi siamo stati lucidi”.

Su Guardiola, l’allenatore del Napoli ha aggiunto: “Vuole mettere pressione, lo fanno tutti, e non mi rende orgoglioso. Come può mettere davanti il Manchester City che spende 900 milioni mentre noi ne spendiamo 9? Si tratta di un giochino per poi farti cadere”.

Messaggio ai tifosi del Napoli

Sempre nel post partita, Spalletti ha voluto fare un appello ai tifosi del Napoli in merito agli scontri che sono verificati all’esterno dello stadio nel centro della città. “Cerchiamo di essere del livello del traguardo raggiunto, non andiamo a rovinarlo in giro per la città, bensì andiamo a festeggiare contenti e felici, lasciando da parte ogni tipo di provocazione” in riferimento alla presenza in città dei tifosi dell’Eintracht.