La cantante Chiara Iezzi: “Subisco violenze, non sorrido più”

Chiara Iezzi, ex cantante che faceva parte dello storico duo Paola & Chiara, torna a parlare sui social lasciando però i fan sotto choc. Ecco cosa ha detto.

La cantante Chiara Iezzi: “Subisco violenze”

Chiara Iezzi ha deciso di parlare sui social, lasciando però di stucco i suoi fan sulla sua rivelazione. La ex cantante che cantava con Paola, infatti, ha scritto queste poche ma chiare parole che hanno allarmato tutti quelli che la seguono con interesse: “Pubblico un sorriso di quasi un anno fa.

Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me un abbraccio, Chiara”.

La reazione dei fan

molti fan preoccupati per le parole enigmatiche di Chiara. Chiara, che non ha però voluto aggiungere altro o spiegare meglio la situazione, ha però poi risposto ai fan ringraziando tutti coloro che le hanno voluto dimostrare la loro vicinanza pur non sapendo esattamente a cosa si riferisse davvero il criptico post. Dopo questo messaggio di allarme di Chiara Iezzi, immediati i commenti diChiara, che non ha però voluto aggiungere altro o spiegare meglio la situazione, ha però poipur non sapendo esattamente a cosa si riferisse davvero il criptico post.

Nelle storie Instagram della sorella Paola, invece, nessun riferimento a quanto esposto da Chiara.