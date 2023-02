Equity Hotel lancia il brand NO LOGO partendo dalla valorizzazione degli asset a Venezia

Il progetto Venice in love ed il lancio del brand No Logo con l'obiettivo di attirare anche i millenials verso il Triveneto

Nel 2023 Equity Hotel sviluppa il progetto Venice in love attraverso il brand No Logo che ha come focus la valorizzazione di asset turistico-alberghieri che incuriosiscano anche i millenials a scoprire le bellezze del Triveneto.