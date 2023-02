Oroscopo, Venere in Ariete 2023: cosa significa, gli effetti sui segni

Oroscopo 2023, Venere in Ariete: che cosa significa? Che effetti avrà la nuova posizione del pianeta dell’amore su tutti i segni zodiacali? Scopriamo insieme in che modo questo cambiamento influenzerà il nostro futuro e il nostro umore nei prossimi giorni.

Oroscopo, Venere in Ariete nel 2023: che cosa significa?

Dal 20 febbraio al 16 marzo Venere lascia i Pesci per entrare in Ariete. Che effetti avrà la nuova posizione del pianeta dell’amore sul resto dello zodiaco? Qual è il significato di questo movimento dal punto di vista astrologico? Questa specifica congiunzione astrale unisce la carica romantica di Venere al fuoco vitale dell’Ariete, alla sua impulsività e schiettezza. Di conseguenza, chi è influenzato da Venere in Ariete potrebbe ritrovarsi trascinato dalla foga del momento. Siete infatti dominati da vampate di passione, improvvisi cambi di direzione, colpi di fulmine seguiti da ancor più rapidi e gelidi cali di interesse. Si mette da parte la ragione e ci si lascia guidare dall’istinto e dall’emozione, lanciandosi in nuove avventure senza troppi patemi, ma con coraggio e intraprendenza.

L’influenza sull’Oroscopo, le previsioni segno per segno

Ecco per voi una serie di previsioni e consigli, segno per segno, per vivere al meglio questo periodo sotto l’influenza di Venere in Ariete. Quali segni gioveranno di più dall’influsso di questo evento astrologico? Quali, invece, ne soffriranno un po’?

Ariete : Rinnovamento totale sia in amore che sul lavoro, ma soprattutto su voi stessi. Lasciatevi guidare dalla vostra nuova autostima e dalla carica di carisma che vi dona Venere. Tornate conquistatori del vostro destino.

: Rinnovamento totale sia in amore che sul lavoro, ma soprattutto su voi stessi. Lasciatevi guidare dalla vostra nuova autostima e dalla carica di carisma che vi dona Venere. Tornate conquistatori del vostro destino. Toro : Periodo di rigenerazione in arrivo. Avete bisogno di prendervi una pausa, di tornare in contatto con la vostra interiorità e rivalutare i vostri desideri e obiettivi finali.

: Periodo di rigenerazione in arrivo. Avete bisogno di prendervi una pausa, di tornare in contatto con la vostra interiorità e rivalutare i vostri desideri e obiettivi finali. Gemelli : Venere in Ariete rappresenta un importante punto di svolta per relazioni complicate. Avrete infatti l’occasione di cominciare da zero, di riaccendere passioni spente da tempo e trovare un punto d’accordo.

: Venere in Ariete rappresenta un importante punto di svolta per relazioni complicate. Avrete infatti l’occasione di cominciare da zero, di riaccendere passioni spente da tempo e trovare un punto d’accordo. Cancro : C’è chi vi pressa per risposte concrete, e ora non avete più la pazienza per svicolarvi. Prendetevi del tempo per capire che cos’è che desiderate. Siete davvero pronti ad impegni più importanti?

: C’è chi vi pressa per risposte concrete, e ora non avete più la pazienza per svicolarvi. Prendetevi del tempo per capire che cos’è che desiderate. Siete davvero pronti ad impegni più importanti? Leone : Venere vi sorride e favorisce i vostri progetti, anche i più scalmanati. L’astro, infatti, vi spinge lontano. Se cercate nuovi amori, nuovi stimoli non abbiate paura di spingervi ben oltre la vostra zona di comfort: osate di più.

: Venere vi sorride e favorisce i vostri progetti, anche i più scalmanati. L’astro, infatti, vi spinge lontano. Se cercate nuovi amori, nuovi stimoli non abbiate paura di spingervi ben oltre la vostra zona di comfort: osate di più. Vergine : Superato, finalmente, un periodo di contrasto con Venere, siete riaccesi da una forte determinazione. Dite le cose come stanno e cominciate a tagliare i rami secchi.

: Superato, finalmente, un periodo di contrasto con Venere, siete riaccesi da una forte determinazione. Dite le cose come stanno e cominciate a tagliare i rami secchi. Bilancia : Si apre un periodo di confronto. È il momento di prendere decisioni definitive sui vostri rapporti, non ha più senso nascondersi. Armatevi di coraggio e affrontate a viso aperto le attuali difficoltà.

: Si apre un periodo di confronto. È il momento di prendere decisioni definitive sui vostri rapporti, non ha più senso nascondersi. Armatevi di coraggio e affrontate a viso aperto le attuali difficoltà. Scorpione : Avete bisogno di mettere più ordine nella vostra vita, di trovare un posto in cui costruire una casa in cui vi sentiate a vostro agio. Togliete da mezzo tutto ciò che è di troppo, concentratevi su quel che vi rende felici.

: Avete bisogno di mettere più ordine nella vostra vita, di trovare un posto in cui costruire una casa in cui vi sentiate a vostro agio. Togliete da mezzo tutto ciò che è di troppo, concentratevi su quel che vi rende felici. Sagittario : Con il ritorno del favore di Venere, avrete nuove occasioni riavvicinamento. Basta esitare, è il momento di tirare fuori tutto. Comunicate quello che provate davvero e smuovete un po’ le acque.

: Con il ritorno del favore di Venere, avrete nuove occasioni riavvicinamento. Basta esitare, è il momento di tirare fuori tutto. Comunicate quello che provate davvero e smuovete un po’ le acque. Capricorno : Dopo un lungo tira e molla siete stufi di danzare, volete certezze subito. Per risolvere i dubbi che vi assalgono dovete avvicinarvi ancora di più, siate chiari su quello che volete da questa relazione.

: Dopo un lungo tira e molla siete stufi di danzare, volete certezze subito. Per risolvere i dubbi che vi assalgono dovete avvicinarvi ancora di più, siate chiari su quello che volete da questa relazione. Acquario : La comunicazione è la chiave per ogni relazione funzionante. Mettete in chiaro i vostri bisogni e desideri con il vostro partner e cercate di capire se ci sono le basi per continuare insieme.

: La comunicazione è la chiave per ogni relazione funzionante. Mettete in chiaro i vostri bisogni e desideri con il vostro partner e cercate di capire se ci sono le basi per continuare insieme. Pesci: È il tempo, finalmente, di fare passi avanti concreti. Basta promesse vuote e sogni ad occhi aperti, alzate la voce e fatevi rispettare. Meritate qualcosa di importante, di valorizzare i vostri sforzi.

