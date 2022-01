Chi è Cristina Marino, moglie di Luca Argentero? La giovane attrice, modella e influencer ha 31 anni. Ha conosciuto il marito sul set di Vacanze ai Caraibi nel 2015: “È un uomo meraviglioso, io gli regalo un po’ di spensieratezza”.

Chi è Cristina Marino, giovane attrice e moglie di Luca Argentero

Cristina Marino è nata a Milano nel 1991, da padre siciliano e madre pugliese. Si avvicina al mondo dello spettacolo da giovanissima. Da bambina fa da testimonial per alcune campagne pubblicitarie e studia danza all’Accademia Carcano di Milano.

Dopo aver lavorato come modella e indossatrice, decide di mettersi alla prova di fronte alla camera da presa. Si trasferisce a Roma appena maggiorenne, per tentare di sfondare come attrice. La sua prima grande occasione arriva nel 2009, quando ottiene il ruolo di protagonista in Amore 14, diretto da Federico Moccia. Nel 2013 recita nella miniserie di Rai 1 Casa e Bottega, e nel 2015 ottiene un ruolo in Vacanze ai Caraibi, accanto a Christian De Sica e al suo futuro marito Luca Argentero.

Negli anni successivi, continua a lavorare come modella e apre Befancyfit, una piattaforma online che tratta salute, benessere e fitness. Nel 2018 è una dei concorrenti del reality show trasmesso da Fox Dance Dance Dance. In coppia con l’attore Giulio Berruti, Cristina Marino è la vincitrice della seconda edizione del programma.

Vita privata

Cristina Marino è sposata con il noto attore Luca Argentero. La coppia si è conosciuta nel 2015, sul set di Vacanze ai Caraibi.

All’epoca, l’attore era ancora sposato con la doppiatrice Myriam Catania. Non sono mancate le illazioni su Cristina Marino, accusata di essere stata la causa del loro divorzio. In realtà non c’è stato alcun tradimento, anzi. Luca Argentero è rimasto in ottimi rapporti con la sua ex moglie. “Non mi permetterei mai di mettermi in mezzo a un matrimonio” –spiega Cristina Marino a Vanity Fair– “Io mi sono innamorata di Luca perché è l’uomo che è: meraviglioso.

Sarebbe un animale se dicesse ‘ci siamo lasciati, per me quella persona non esiste più’. Non potrebbe essere l’uomo con cui ho scelto di vivere”.

“È fichissimo.” -ha continuato l’attrice, innamoratissima- “Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più“.

Cristina e Luca hanno avuto insieme una figlia, Nina Speranza, nata il 20 Maggio 2020. L’attrice e influencer ha raccontato: “Nina è la ciliegina sulla torta. Su questo non ci sono dubbi. Ma io mi sentivo appagata anche prima che arrivasse: una famiglia è tale anche se si è in due, io e Luca lo eravamo anche prima di Nina”. I due attori vivono insieme a Città del Piave, dove si sono finalmente sposati nel 2021.