Sanremo 2023, classifica generale dopo la quarta serata: la sfida delle cover vinta da Mengoni con Let it be

Sanremo 2023, classifica generale provvisoria non cambia di molto almeno per quanto riguarda il primo posto. In realtà anche la sfida delle cover e dei duetti ha confermato alcune posizioni che sembrano essere intoccabili in questo Festival.

Sanremo 2023, classifica generale dopo la quarta serata

Si è conclusa anche la quarta serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Alla fine si è avuta un’altra classifica generale, sempre provvisoria. Hanno votato per la prima volta tutte e tre le giurie insieme e cioè la Sala Stampa, il cui voto conta per il 33%, la Giuria Demoscopica, che conta per un altro 33%, e il pubblico da casa che conta, invece, per il 34%. Dunque, ecco dopo la classifica della serata dei duetti e cover, come cambia quella generale:

Marco Mengoni – Due vite Ultimo – Alba Lazza – Cenere Mr. Rain – Supereroi Giorgia – Parole dette male Tananai – Tango Madame – Il bene nel male Rosa Chemical – Made in Italy Elodie – Due Colapesce Dimartino – Splash Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Coma_Cose – L’addio Modà – Lasciami Articolo 31 – Un bel viaggio LDA – Se poi domani Leo Gassmann – Terzo cuore Paola e Chiara – Furore Ariete – Mare di guai Mara Sattei – Duemilaminuti Colla Zio – Non mi va gIANMARIA – Mostro Cugini di campagna – lettera 22 Levante – Vivo Olly – Polvere Anna Oxa – Sali Will – Stupido Shari – Egoista Sethu – Cause perse

La sfida delle cover vinta da Mengoni con Let it be

A vincere la serata delle cover e duetti è stato Marco Mengono con il brano Let it be dei Beatles, in compagnia del Kingdom Choir 13. Ancora un secondo posto invece per Ultimo, che si è esibito insieme ad Eros Ramazzotti in alcuni classici del repertorio del cantautore, a partire dal celebre brano Un’emozione per sempre. Il terzo gradino del podio va a Lazza, che ha scelto di reinterpretare insieme a Emma Marrone il brano La Fine di Nesli. Seguono, rispettivamente al quarto e quinto posto, Giorgia e Mr. Rain.