Doc 2: quando esce, cast, novità, anticipazioni

Doc 2, quando esce la serie tv con protagonista Luca Argentero. La prima stagione della serie tv targata Rai ha fatto un grande successo, soprattutto nel periodo pandemico.

Il cast della seconda stagione

Il cast della prima stagione è confermato con Luca Argentero ovviamente al comando. Poi Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Silvia Mazzieri, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Gianmarco Saurino, Marco Rossetti, Giusy Buscemi, Giovanni Scifoni, Alice Arcuri, Gaetano Bruno.

Ci saranno tre importanti new entry nel cast e nella storia.

Giusy Buscemi , infatti, entrerà ufficialmente a far parte di Doc; dopo aver passato qualche tempo lontano dalla recitazione per dedicarsi alla famiglia, la ex Miss Italia è pronta a riprendere in mano la sua carriera da attrice. Oggi è la protagonista di Un passo dal cielo.

Alice Arcuri, un'interprete teatrale, proveniente dal Teatro Stabile di Genova.

Marco Rossetti, invece, non è nuovo al piccolo schermo: di recente lo abbiamo visto accanto a Raoul Bova in Buongiorno mamma. Distretto di Polizia, RIS, Squadra Mobile, Il cacciatore, Speravo de morì prima.

Doc 2, novità e anticipazioni nella seconda stagione

Le novità non sono solo legate al cast ma anche la storia avrà uno sviluppo con un occhio all’attualità. Non solamente il Covid sarà l’argomento principale della fiction; Doc – Nelle tue mani 2 darà ampio spazio anche ad altri temi attuali.

I temi, le storie, i volti, i dialoghi punteranno sull’empatia e l’emozione per arrivare al pubblico. La prima stagione è stata la serie italiana più vista nel 2020, mettendo insieme 8 milioni di telespettatori. La storia è ispirata alla vera vicenda del dottor Pierdante Piccioni, che ha instaurato un ottimo rapporto con Luca Argentero presenziando di persona sul set diverse volte.

Ci saranno sicuramente novità durante la seconda stagione. Ci saranno addirittura delle uscite clamorose e a quanto pare uno dei medici morirà. I protagonisti inoltre dovranno fare i conti anche con l’arrivo di un nuovo e terribile virus che sconvolgerà la vita di tutti.

Doc 2, quando esce la seconda stagione

“Doc 2 – Nelle tue mani” è stata inserita nel palinsesto Rai per il 2022. Infatti, le riprese della seconda stagione sono terminate lo scorso novembre. Argentero in una nuova intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato la data di inizio della seconda stagione: “Andremo in onda su Rai 1 il 13 gennaio”.