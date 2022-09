Luca Argentero e Alessandro Siani debuttano a “Striscia la Notizia”

Luca Argentero e Alessandro Siani debuttano insieme a “Striscia la Notizia”. I due attori, infatti, saranno protagonisti della nuova edizione del Tg satirico. Ecco chi sono i due che formeranno la coppia di “Striscia”

Alessandro Siani

Alessandro Siani, che già aveva fatto una breve esperienza nella passata edizione a Striscia la Notizia con Vanessa Incontrada, è un noto attore italiano particolarmente apprezzato dal pubblico. È ricordato, in modo particolare, per i ruoli comici interpretati in numerosi film, come in Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord.

Oltre ad alcuni film, inoltre, è stato anche sceneggiatore e regista di alcune famose pellicole nostrane. L’attore, da quello che si sa, è convolato a nozze nel 2008 ma è piuttosto riservato sulla sua vita privata.

Luca Argentero

Luca Argentero è un famosissimo attore di 43 anni, e la sua ex moglie è l’attrice e doppiatrice Myriam Catania.

La coppia si mise insieme nel Luglio del 2004 e si sposò pochi anni dopo nel 2009. Rimasero insieme per diversi anni, prima di separarsi e divorziare nel 2016. Pressato dalla curiosità di ammiratori e giornali, Luca Argentero spiegò: “Sono convinto che tutti e due abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è andata bene”.

In merito alla sua nuova esperienza al tg satirico di Striscia la Notizia, Luca Argentero ha rimarcato in una intervista rilasciata a La Stampa che “ciò che mi viene richiesto non è di fare il comico, per quel ruolo lì c’è già il co-conduttore Alessandro Siani.

Io caso mai sarò più il clown bianco, e insieme spero che saremo una coppia piacevole per il pubblico. Ed è andata in modo semplicissimo. Ricevo una telefonata secca, senza fronzoli: “Sono Antonio Ricci, vorrei che aprissi la nuova stagione di Striscia la notizia. Poi mi ha assicurato che non sarebbe stato troppo impegnativo, che mi sarei divertito, che una settimana passava in fretta”. E su Striscia ha poi anche aggiunto: “Per fortuna non è un tg.

È quello che è: un varietà che fa informazione. In un ambiente sereno, familiare, con persone che lavorano insieme da tanto tempo”.

