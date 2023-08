Mondiali atletica di Budapest 2023: quando, dove vederli, tutte le gare

Ad agosto per gli amanti dello sport ci saranno anche i mondiali di atletica di Budapest. Ecco dove vederli e tutte le gare in programma

Dopo la chiusura dei mondiali di nuoto che si sono tenuti in Giappone, ad agosto per gli amanti dello sport ci saranno anche i mondiali di atletica tanto attesi. Ecco dove vederli e tutte le gare in programma.

Quando vedere i mondiali di atletica a Budapest

I mondiali di atletica si terranno dal 19 al 27 agosto a Budapest (Ungheria). Sono in programma 49 eventi da medaglia: 24 maschili, 24 femminili e uno misto. Per l’Italia gareggiano anche i campioni olimpici in carica come Tamberi e Marcell Jacobs. Oltre ai due campionissimi, però, tornerà in pista anche il campione olimpico Filippo Tortu e tutta la squadra azzurra di atletica. Il primo titolo in palio è la marcia 20 km maschile, mentre si chiude come da tradizione con le staffette.

La finale dei 100 metri uomini si corre domenica 20.

Dove vederli

Dove vederli saranno trasmessi su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ma anche in streaming su Discovery+ con tre feed dedicati. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport.

Mondiali di atletica 2023: tutte le gare

SABATO 19 AGOSTO

8:50 – 20 km di marcia maschile

10:30 – getto del peso maschile, qualificazioni

10:35 – Eptathlon, 100 ostacoli

11:05 – 4×400 mista, batterie

11:35 – 3000 siepi maschili, batterie

11:45 – eptathlon, salto in alto

12:00 – lancio del martello maschile, qualificazioni

12:25 – salto in lungo femminile, qualificazioni

12:35 – 100 metri maschili, turno preliminare

13:15 – 1500 metri femminili, batterie

19:02 – 1500 metri maschili, batterie

19:05 – eptathlon, getto del peso

19:10 – lancio del disco maschile, qualificazioni

19:35 – salto triplo maschile, qualificazioni

19:43 – 100 metri maschili, batterie

20:30 – eptathlon, 200 metri

20:35 – getto del peso maschile, finale

20:55 – 10.000 metri femminili, finale

21.47 – 4×400 mista, finale

DOMENICA 20 AGOSTO

7:15 – 20 km di marcia femminile

9:00 – lancio dl disco femminile, qualificazioni

9:35 – 400 metri femminili, batterie

9:50 – eptathlon, salto in lungo

10:25 – 400 metri maschili, batterie

10:30 – salto in alto maschile, qualificazione

11:24 – 400 ostacoli maschili, batterie

12:00 – eptathlon, lancio del giavellotto

12:10 – 100 metri femminili, batterie

13:05 – 110 ostacoli

16:35 – 100 metri maschili, semifinali

16:55 – salto in lungo femminile, finale

17:05 – 1500 metri femminili, semifinali

17:35 – 1500 metri maschili, semifinali

17:50 – lancio del martello maschile, finale

18:00 – eptathlon, 800 metri

18:25 – 10.000 metri maschili, finale

19:10 – 100 metri maschili, finale

LUNEDÌ 21 AGOSTO

18:40 – salto con l’asta femminile, qualificazioni

18:50 – 400 ostacoli femminili, batterie

19:35 – 400 ostacoli maschili, semifinali

19:40 – salto triplo maschile, finale

20:05 – 110 ostacoli, semifinali

20:30 – lancio del disco maschile, finale

20:35 – 100 metri femminili, semifinali

21:10 – 400 metri femminili, semifinali

21:40 – 110 ostacoli, finale

21:50 – 100 metri femminili, finale

MARTEDÌ 22 AGOSTO

18:40 – 100 ostacoli, batterie

19:20 – 800 metri maschili, batterie

19:55 – salto in alto maschile, finale

20:20 – lancio del disco femminile, finale

20:25 – 400 ostacoli femminili, semifinali

21:00 – 400 metri maschili, semifinali

21:30 – 1500 metri femminili, finale

21:42 – 3000 siepi maschili, finale

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO

10:05 – 800 metri femminili, batterie

10:15 – salto con l’asta maschile, qualificazioni

10:20 – lancio del giavellotto femminile, qualificazioni

11:10 – 5000 metri femminili, batterie

11:15 – salto in lungo maschile, qualificazioni

12:05 – 200 metri femminili, batterie

12:50 – 200 metri maschili, batterie

19:00 – lancio del martello femminile, qualificazioni

19:10 – salto triplo femminile, qualificazioni

19:30 – salto con l’asta femminile, finale

19:45 – 3000 siepi femminili, batterie

20:40 – 100 ostacoli, batterie

21:15 – 1500 metri maschili, finale

21:35 – 400 metri femminili, finale

21:50 – 400 ostacoli maschili, finale

GIOVEDÌ 24 AGOSTO

7:00 – 35 chilometri marcia maschile

7:00 – 35 chilometri marcia femminile

19:00 – 5000 metri maschili, batterie

19:30 – salto in lungo maschile, finale

19:45 – 200 metri femminili, semifinali

20:15 – lancio del martello femminile, finale

20:20 – 200 metri maschili, semifinali

20:50 – 800 metri maschili, semifinali

21:25 – 100 ostacoli, finale

21:35 – 400 metri maschili, finale

21:50 – 400 ostacoli femminili, finale

VENERDÌ 25 AGOSTO

10:05 – decathlon, 100 metri

10:10 – lancio del giavellotto maschile, qualificazioni

10:20 – salto in alto maschile, qualificazioni

10:55 – decathlon, salto in lungo

12:20 – decathlon, getto del peso

18:30 – decathlon, salto in alto

19:30 – 4×100 maschile, batterie

19:35 – salto triplo femminile, finale

20:00 – 4×100 femminile, batterie

20:20 – lancio del giavellotto femminile, finale

20:25 – 800 femminili, semifinali

21:05 – decathlon, 400 metri

21:40 – 200 metri femminili, finale

21:50 – 200 metri maschili, finale

SABATO 26 AGOSTO

7:00 – maratona femminile

10:05 – decathlon, 100 ostacoli

10:25 – getto del peso femminile, qualificazioni

11:00 – decathlon, lancio del disco

14:00 – decathlon, salto con l’asta

19:00 – decathlon, lancio del giavellotto

19:25 – salto con l’asta maschile, finale

19:30 – 4×400 maschile, batterie

19:55 – 4×400 femminile, batterie

20:15 – getto del peso femminile, finale

20:30 – 800 metri maschili, finale

20:50 – 5000 metri femminili, finale

21:25 – decathlon, 1500 metri

21:40 – 4×100 maschile, finale

21:50 – 4×100 femminile, finale

DOMENICA 27 AGOSTO

7:00 – maratona maschile

20:05 – salto in alto femminile, finale

20:10 – 5000 metri maschili, finale

20:20 – lancio del giavellotto maschile, finale

20:45 – 800 metri femminili, finale

21:10 – 3000 siepi femminili, finale

21:37 – 4×400 maschile, finale