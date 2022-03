Isola dei famosi 2022, Alvin è positivo al Covid. Chi al suo posto?

Isola dei famosi 2022, Alvin è positivo al Covid: primo problema ancora prima dell’inizio del programma condotta da Ilary Blasi. In molti si chiedono chi possa essere il sostituto dell’inviato ufficiale.

Sta per arrivare L’Isola dei famosi 2022 con nuovi concorrenti. A condurre l’edizione del 2022 sarà Ilary Blasi.

Nel ruolo di inviato dall’Honduras ci sarà Alvin che torna per sostituire Massimiliano Rosolino, dopo essere stato l’inviato della prima Isola di Ilary Blasi.

Un imprevisto però potrebbe cambiare piani per l’inizio del programma. Secondo un’indiscrezione, Alvin è infatti risultato positivo al tampone: essendo l’inviato in Honduras, se così fosse, non potrebbe partecipare finché non risulterebbe negativo.

Chi al suo posto?

In molti si chiedono chi possa sostituire Alvin. Sempre secondo indiscrezioni, la scelta potrebbe ricadere su Vladimir Luxuria, opinionista insieme a Nicola Savino, dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. L’ex deputata ha infatti pubblicato su Instagram un video che avrebbe fatto pensare a molti alla possibilità di essere temporaneamente il nuovo inviato sull’isola.

Luxuria infatti si è fatta riprendere durante una prova sotto sforzo, scherzando con l’infermiere e il cameraman. È stato proprio lui ad alimentare il mistero: “Pronta per l’Isola“, ha detto, “Magari rimani là“. Immediata la risposta di Luxuria: “No, io torno qua!”. Non resta che aspettare l’inizio del programma o magari qualche altro indizio social.