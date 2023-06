Gino Stacchini, chi è l’ex fidanzato di Raffaella Carrà e calciatore della Juve

Raffaella Carrà, da giovane, ha avuto una relazione di otto anni con il giocatore della Juventus Gino Stacchini.

Chi è Gino Stacchini

Gino Stacchini è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista o attaccante. Nato il 18 febbraio 1938 (età 85 anni), è stato per ben otto anni quando era molto giovane con la regina della tv, Raffaella Carrà.

Carriera

Come calciatore, è arrivato alla Juventus nell’estate del 1955. Per l’esordio in Serie A deve attendere la trasferta del 1º aprile 1956 sul campo dell’Atalanta, in una partita terminata 1-1. La stagione 1957-1958 è quella della sua definitiva affermazione alla Juventus, in allenamento al Campo Combi con, alla sua destra, Mattrel, il tecnico Broćić e Charles

In maglia bianconera vince quattro scudetti, negli anni 1958, 1960, 1961 e 1967, e tre Coppe Italia, nel 1959, 1960 e 1965. Altra maglia che indossò fu quella Ebbe della Roma, prima di trascorrere gli ultimi anni della carriera agonistica nel Cesena, ritirandosi infine nel 1970.

L’amore con Carrà

Gino Stacchini negli anni 1960 la cronaca rosa si occupò di lui per la relazione, durata otto anni, con Raffaella Carrà, incontrata a Roma, durante il servizio militare.

Moglie e Figlia

Ha una figlia, Sabina, avuta dalla moglie Lora, morta dopo quarant’anni di matrimonio a causa di una malattia fulminante.