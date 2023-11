Maltempo, in Toscana allerta arancione a Prato. Le previsioni dei prossimi giorni

Maltempo, in Toscana a Prato nuova allerta arancione. Ma il maltempo, secondo le previsioni, continuerà anche nel weekend su buona parte dell’Italia.

Maltempo, in Toscana allerta arancione a Prato

Maltempo, in Toscana a Prato nuova allerta arancione. Il Centro funzionale regionale della Toscana ha proclamato l’allerta arancione a Prato a partire dalle ore 16 di giovedì 9 novembre fino alle 14 di venerdì 10 novembre.

Il sindaco Matteo Biffoni ha invitato la cittadinanza “a rimanere a casa e a limitare gli spostamenti solo a quelli effettivamente necessari e inderogabili così da non intralciare eventuali operazioni di soccorso”.

Le previsioni dei prossimi giorni

Il maltempo però, secondo le previsioni, continuerà anche nei prossimi giorni e nel weekend su buona parte dell’Italia.

Giovedì – secondo 3b meteo – è previsto un nuovo peggioramento ad iniziare da Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, con piogge in intensificazione e in rapida estensione a Lombardia e Nord Est entro sera. Neve sulle Alpi centro occidentali sopra i 1000-1200m. Contemporaneamente il maltempo raggiungerà anche Sardegna e settori tirrenici, fino alla Campania con dei temporali. Venti in rinforzo. Nuove precipitazioni sono inoltre attese sulle zone alluvionate della Toscana dove altre piogge cadranno sui terreni intrisi dai precedenti eventi. Venerdì, invece, sarà ancora una giornata instabile al Centro Sud con piogge e locali temporali; ampie schiarite si faranno largo al Nord con tempo più asciutto, salvo residui fenomeni al mattino su Friuli Venezia Giulia. Temperature in calo al Sud.

Il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera, a tal proposito, ha fatto sapere che “non si arresterà il passaggio di perturbazioni atlantiche sulla nostra Penisola, dopo quella di mercoledì un nuovo peggioramento raggiungerà le nostre regioni tra giovedì e venerdì portando fenomeni a tratti anche intensi. E’ atteso un calo delle temperature su tutta la Penisola entro il week-end quando arriverà una nuova perturbazione”.

Le previsioni meteo del weekend

Non è finita qui, altre piogge nel week-end. Sabato sarà una giornata di relativa tregua: ancora fenomeni al mattino al Centro Sud in attenuazione, più sole altrove. Domenica invece arriverà l’ennesima perturbazione con nuove piogge e rovesci. In questo frangente le temperature scenderanno ovunque per l’ingresso di aria relativamente più fredda.