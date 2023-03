LOL 3, quando esce la seconda parte? Data d’uscita e anticipazioni degli ultimi episodi

Quando esce la seconda parte di LOL 3? Manca poco all’uscita degli ultimi episodi del game show targato Prime Video. Dalla data d’uscita alle anticipazioni e previsioni sulle prossime puntate.

LOL 3, quando esce la seconda parte del game show Prime: data d’uscita

Nella notte tra il 9 e il 10 marzo Prime Video ha distribuito le prime quattro puntate di LOL 3 – Chi ride è fuori, terza stagione dell’amato game show che vede un gruppo di agguerriti comici costretti a trattenere le risate per sei ore consecutive. Anche quest’anno gli studi di LOL ospitano un cast variegato pieno di mostri sacri della comicità e nuove leve: da Luca e Paolo a Nino Frassica, passando per Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Brenda Lodigiani e Marina Masseroni. Mancano solo due episodi alla conclusione dello show, che verranno pubblicati su Prime giovedì 16 marzo. Solo uno dei concorrenti rimasti in gara potrà assicurarsi la vittoria: chi resisterà fino alla fine?

Anticipazioni e previsioni: gli ammoniti e gli eliminati

Al momento l’unico concorrente privo di cartellino giallo è Herbert Ballerina, che sta tormentando i suoi colleghi con continue mitragliate di battute nonsense. Il resto del cast è ancora tutto in gioco, ad esclusione di Paolo Cevoli, che ha ceduto al riflessivo psicologo di Fabio Balsamo. La quarta puntata di LOL 4 si è conclusa con uno stuzzicante cliffhanger. Uno dei comici ha riso e Fedez è pronto a fare il suo ingresso per mostrare un cartellino: sarà un’espulsione o l’ultima ammonizione?

“Porto con me purtroppo un cartellino molto pesante” ha affermato il rapper e conduttore. Un’affermazione solenne che esclude il giallo ad Herbert, un concorrente importante potrebbe essere stato eliminato. Le clip di anticipazione mostrano un folto gruppo di concorrenti ancora in gara, ma non è raro per Fedez e Frank Matano mandare nella mischia un concorrente già eliminato per creare scompiglio. Chi avrà ceduto alle barzellette di Nino Frassica?