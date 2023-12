Andrea Zelletta, chi è l’ex tronista di Uomini e Donne: vita privata, Natalia Paragoni, figlia

Chi è Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne. Ancora oggi fidanzato con l’ex corteggiatrice Natalia Paragoni, si è affermato come modello e dj dopo la sua esperienza televisiva. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Andrea Zelletta, vita privata e carriera dell’ex tronista di Uomini e Donne

Nato a Taranto il 2 luglio 1994, Andrea Zelletta ha 29 anni ed è un personaggio televisivo molto noto per al pubblico italiano, che ha trovato la fama come tronista di Uomini e Donne. In passato anche calciatore di serie D, è stato lanciato dal dating show di Maria De Filippi nel 2019. È qui che ha conosciuto la sua attuale compagna, Natalia Paragoni, all’epoca una delle sue tante corteggiatrici. In seguito Zelletta ha ottenuto ancor più notorietà partecipando nel 2020 al Grande Fratello Vip 5. L’ex tronista è uno dei concorrenti più amati dal pubblico e arriva fino alla finale, conquistandosi il quinto posto. “Non mi aspettavo di arrivare in finale però ci speravo e lo volevo fortemente.” -ha spiegato Zelletta in un’intervista concessa a Superguida TV- “Vivere cinque mesi e mezzo dentro una casa e vedere il traguardo sempre più vicino senza arrivarci sarebbe stata per me una beffa”.

In seguito, forte della sua fama televisiva, Andrea Zelletta ha trovato il successo come modello e deejay. Il suo profilo Instagram si è guadagnato un seguito di quasi 700mila follower, ed è dedicato sia a foto di serate e concerti che ai suoi servizi fotografici. Nel corso degli anni ha collaborato con molti brand importanti come Armani, Dolce & Gabbana e Guess.

Vita privata: Natalia Paragone, figlia

Andrea Zelletta ha scelto ufficialmente Natalia Paragone il 30 maggio 2019, data in cui la coppia ha lasciato insieme Uomini e Donne. Da allora i due non si sono più lasciati e sono diventati una delle coppie più seguite e amate dal pubblico del web. I due non si sono ancora sposati, ma Zelletta non ha escluso eventuali nozze a breve termine: “Vorrei sposarmi prima dei trenta per non essere troppo grande”. Nell’estate del 2023 Andrea e Natalia sono diventati i genitori della piccola Ginevra. “Mi vengono i brividi solo a pensarci.” -ha confessato il modello a Gabriele Parpiglia durante un’intervista concessa a Casa SDL– “È stata una boccata d’amore veramente incredibile. Non eravamo pronti, non sapevamo come sarebbe stato. Ci ha stravolto la vita. Adesso che ha due mesi e comincia a fare i primi sorrisi è come se avessi già vinto 45 dischi di platino”.