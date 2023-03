Rimini, aggredito da un cane: necessari 40 punti di sutura

Accade in provincia di Rimini, dove un ragazzo viene aggredito da un cane mentre cercava di dividerlo dal suo. Ritrovasi in mezzo alla zuffa, il 27enne ha riscontrato parecchi danni ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

Ben 40 punti di sutura a causa di una ferita alla testa.

Aggredito da un cane, succede a Rimini

È accaduto ieri – Mercoledì 15 Marzo – nei pressi di Rimini, precisamente a San Giuliano a Mare. Protagonista della disavventura è stato un 27enne che era a spasso con il suo cane, un alaskan malamute. Tutto normale, classica routine di cane e padrone, intorno alle 7:30 di mattina. Una passeggiata tranquilla fino a quando in via Ortigata numero 66 – in prossimità del Ristorante Caribe – il ragazzo non ha scorto da lontano un’altra persona con il proprio cane al guinzaglio, un pastore del Caucaso dall’aspetto imponente. I due animali, incrociatisi, hanno assunto la posizione di difesa e hanno cominciato a ringhiare e ad abbaiare. Così facendo hanno costretto i due ragazzi a mantenere con fermezza il guinzaglio.

Da qui ha avuto inizio il tragico evento. Il 27enne, per timore che il suo cane potesse aver la peggio, ha provato a mettersi tra i due ma non è riuscito a reggere la spinta del proprio husky ed è caduto, finendo in mezzo alla contesa. Il pastore caucasico, liberatosi dal guinzaglio, si è precipitato sul ragazzo aggredendolo al cranio. Feroce e incontrollabile, fino a quando non è stato ripreso dal proprio padrone. Un attacco che è durato pochi secondi e ha permesso poi l’intervento del 118.

Necessario portare il ragazzo di 27 anni in ospedale, dato che la ferita alla testa era molto grave, tanto da causargli ben 40 punti di sutura. Dopo essere stato dimesso dall’ospedale, si è recato dai carabinieri per denunciare il padrone del pastore del Caucaso che ha “commesso l’aggressione”. L’uomo era già in caserma ed è stato denunciato per lesioni colpose gravi. Al 27enne è stata prescritta una prognosi di un mese.

Un evento traumatico che avrebbe potuto presentare un finale molto più grave.

