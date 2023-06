Montoro, chi è ragazzo che si è tolto la vita a soli 14 anni: tragedia in provincia di Avellino

Montoro, un giovanissimo di solo 14 anni si è tolto la vita nel paesino in provincia di Avellino in Campania.

Montoro, un ragazzo di soli 14 anni si è tolto la vita. Nel piccolo paese in provincia di Avellino la tragedia ha sconvolto tutta la comunità dinanzi alla notizia che nelle scorse ore ha svegliato tutti. Inutile l’intervento dei soccorsi, la vita di un giovanissimo è stata spezzata per sempre.

Montoro, chi è ragazzo che si è tolto la vita a soli 14 anni

Una tragedia nel piccolo paese e borgo di Montoro, in provincia di Avellino in Campania. Un ragazzo di soli 14 anni si è tolto la vita impiccandosi. I soccorsi per il ragazzino sono stati inutili, sia da parte dei genitori sia da parte delle due autombulanze giunte sul posto.

Tragedia in provincia di Avellino

Una vera e propria tragedia che ora è al vaglio degli inquirenti e delle Forze dell’Ordine del posto per poter approfondire la vicenda e ricostruire la dinamica che ha spezzato per sempre la vita di un giovanissimo.

Solo qualche giorno fa, i carabinieri e un avvocato hanno evitato un’altra tragedia: un uomo di 41 anni nella zona Pip di Misciano aveva tentato il suicidio ma prima aveva mandato dei messaggi proprio al suo legale. Così le Forze dell’Ordine insieme al legale sono immediatamente intervenuti e hanno evitato il gesto estremo con l’uomo che è stato trasportato al “Moscati”.

