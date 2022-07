Nadhim Zahawi, chi è il possibile nuovo premier della Gran Bretagna in caso di dimissioni di Boris Johnson

Nadhim Zahawi è stato fino a pochi giorni fa ministro dell’Educazione del governo britannico di Boris Johnson. Dopo lo scandalo che ha colpito il premier e a seguito delle probabili dimissioni del capo del governo, Zahawi è considerato uno dei possibili suoi successori.

Giunto nella capitale inglese, il piccolo Nadhim dopo alcuni problemi di bullismo, continua i suoi studi in scuole private fino a laurearsi in Ingegneria chimica.

Nadhim Zahawi ha 55 anni, un curdo iracheno nato a Bagdad e arrivato in Gran Bretagna all’età di 9 anni, assieme alla famiglia in fuga dal regime di Saddam Hussein.

Per lui poi si sono aperte le porte della politica in Gran Bretagna ed infatti è in Parlamento dal 2010. Zahawi è stato ministro dell’Educazione fino a pochi giorni fa. prima delle dimissioni a seguito dello scandalo che ha colpito il premier britannico Boris Johnson.