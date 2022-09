Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2022: previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per Ottobre 2022. Tutte le previsioni, segno per segno.

Cosa ci riserva il futuro nel secondo mese d’autunno? Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per Ottobre 2022. Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno dell’amato astrologo televisivo.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Settembre è appena iniziato, ma gli appassionati di astrologia volgono già lo sguardo al futuro. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Ottobre 2022 secondo l’amato astrologo della tv Paolo Fox, pubblicate nel suo ultimo libro.

Cosa ci aspetta nel secondo mese d’autunno? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Paolo Fox per Ottobre 2022

Aria di novità in ufficio per i nati nell’Ariete. Le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno a trovare e rafforzare nuovi rapporti lavorativi. I conflitti con i colleghi mettono a dura prova la vostra pazienza: attenzione a non esplodere. Non lasciate che gli impegni lavorativi vi distolgano dall’amore e dalla famiglia.

La distrazione è vostra nemica, alcuni problemi rischiano di ingigantirsi troppo.

Toro, le previsioni di Paolo Fox per Ottobre 2022

È tempo di decisioni per i nati nel Toro. La vostra posizione lavorativa è stagnante ed è tempo di fare il passo successivo: non fatevi distrarre dalle preoccupazioni monetarie. Poco da segnalare in ambito sentimentale, a parte qualche tempesta passeggera. A fine mese potreste ritrovarvi travolti da una serie di situazioni stressanti, evitate di aggiungerne altre e provate a rilassarvi.

Gemelli, le previsioni di Paolo Fox per Ottobre 2022

Sarà un ottobre pieno di conferme per i nati nei Gemelli. Dovrete fare molta attenzione a causa dell’instabilità economica, ma potrete consolarvi con il lavoro che vi porterà sicurezza e soddisfazioni. In amore potrete lasciarvi un settembre stressante alle spalle e recuperare un po’. Dedicatevi in maniera attiva ai sentimenti, ai progetti futuri e alle nuove conoscenze.

Cancro, le previsioni di Paolo Fox per Ottobre 2022

Valanghe di stress per i nati nel Cancro. Sul lavoro non avrete tregua, e vi scontrerete spesso con colleghi e superiori. Potrete tirare un respiro di sollievo solo a fine mese: una proposta interessante sarà la vostra luce in fondo al tunnel. Attenti a non trascurare i rapporti importanti e a non portare il nervosismo lavorativo in famiglia: evitate le discussioni inutili.

Leone, le previsioni di Paolo Fox per Ottobre 2022

Tanta positività per i nati nel Leone nel mese di ottobre.

Tutto spedito in ufficio, dove avrete molti momenti favorevoli per studiare il prossimo passo. Le stelle vi supportano anche nelle questioni di cuore, portando nuovi amori ai single e periodi di complicità e intimità per le coppie. Nubi solo sull’ultima settimana del mese: litigi e fraintendimenti sono dietro l’angolo, non perdete la calma.

Vergine, le previsioni di Paolo Fox per Ottobre 2022

I nati nella Vergine si scontreranno tutto il mese con l’influenza negativa di Marte.

Sul lavoro vivrete momenti di ansia e conflitto, mentre in amore i battibecchi e i dispetti saranno all’ordine del giorno. La fine del mese vi porterà finalmente un po’ di serenità. Siate prudenti e disinvolti, non lasciatevi travolgere dalla negatività e affrontate i problemi giorno per giorno.

Bilancia, le previsioni di Paolo Fox per Ottobre 2022

Una montagna di spese per i nati nella Bilancia, ma aspettate a stringere la cinghia. Ottobre potrebbe portarvi nuove opportunità lavorative: sfruttandole al meglio ne verrete fuori.

Per il cuore, avrete la possibilità di ripartire da zero, ma potreste sentirvi troppo presi dal lavoro. La tensione si fa alta e potrebbe portare litigi e conflitti in famiglia.

Scorpione, le previsioni di Paolo Fox per Ottobre 2022

Un mese di frustrazioni economiche per i nati nello Scorpione. In ufficio lotterete contro i mulini a vento su questioni di soldi, sarete costretti ad accontentarvi. La situazione potrebbe migliorare a fine mese. In amore, potreste riuscire finalmente a risolvere una crisi importante. Chi è solo potrebbe incontrare gente nuova e interessante, che vi consentirà di rilassarvi un po’.

Sagittario, le previsioni di Paolo Fox per Ottobre 2022

I nati nel Sagittario dovranno lottare con i propri dubbi e paure. Non lasciatevi sopraffare e guardate al futuro con ottimismo. Sul lavoro è tempo di mettere le basi per un 2023 pieno di soddisfazioni: rimboccatevi le maniche, ne varrà la pena. Buone nuove in amore, soprattutto per i single. Un’incontro con una persona importante è dietro l’angolo.

Capricorno, le previsioni di Paolo Fox per Ottobre 2022

Un mese di montagne russe per i nati nel Capricorno. In ufficio vivrete un periodo pieno di alti e bassi, mentre in amore non riuscirete ad evitare alcuni conflitti. Un’aura di incertezza prenderà il sopravvento nelle prossime settimane. Fate un respiro profondo e fermatevi a riflettere sul da farsi. Evitate reazioni impulsive e analizzate i problemi uno ad uno. Agite con cautela e tutto si risolverà per il meglio.

Acquario, le previsioni di Paolo Fox per Ottobre 2022

I nati nell’Acquario sentiranno il bisogno di rinnovarsi ad ottobre. Marte, Venere e il Sole vi spingono ad abbracciare le novità. Notizie positive e buoni affari sul lavoro, a parte qualche incertezza a fine mese. In amore potreste incontrare più ostacoli del previsto, ma riuscirete a metterveli alle spalle. Per le coppie è il momento di pensare al futuro: volete qualcosa a lungo termine o è il caso di chiudere?

Pesci, le previsioni di Paolo Fox per Ottobre 2022

Buone nuove sul lavoro per i nati nei Pesci. L’influenza del Sole e di Venere vi consentirà di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Attenzione a non strafare: non prendetevi rischi economici inutili. Chi è in cerca d’amore potrà rifiatare un po’, anche se potrebbero esserci novità a fine mese. Pochi patemi per le coppie fisse, a parte qualche irritante discussione a fine mese.