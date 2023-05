Little Tony, chi era l’Elvis italiano: causa morte, vita privata, moglie, figlia

Chi era Little Tony, causa morte e vita privata dell’Elvis italiano. Nativo di San Marino, ha segnato un epoca della musica con successi come Cuore Matto, 24mila baci e Riderà. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi era Little Tony, carriera e canzoni dell’Elvis italiano

Nato a Tivoli, in provincia di Roma, da una famiglia sanmarinese il 9 febbraio 1941, Antonio Ciacci, meglio conosciuto come Little Tony, è stato uno dei principali esponenti del Rock & Roll all’italiana. La sua passione per la musica nasce in gioventù, coltivata da suo padre Novino e da suo zio Settembrino, rispettivamente fisarmonicista e chitarrista. Lo seguono anche i suoi due fratelli, Enrico e Alberto, che diventano entrambi musicisti. Fa gavetta esibendosi in locali, balere e ristoranti romani e attira l’attenzione di un impresario inglese, che lo porta a Londra insieme ai suoi fratelli. È in questo periodo che sceglie il suo nome d’arte, Little Tony, in onore del cantautore americano Little Richard.

I successi di Little Tony, da 24mila baci a Cuore Matto

Negli anni successivi partecipa a diversi programmi televisivi musicali inglesi e pubblica i suoi primi singoli, tra cui Lucille, Johnny B. Goode e Shake rattle and roll. Nel 1961 torna in Italia per partecipare al Festival di Sanremo insieme ad Adriano Celentano. Il duo porta sul palco 24mila baci, che si classifica al secondo posto e si rivela un successo nazionale. Nel 1962 comincia a trovare un po’ di soddisfazione personale con Il ragazzo col ciuffo, brano che porta Little Tony ai primi posti delle classifiche nazionali. Si afferma definitivamente nel 1966, anno in cui partecipa pur senza vincere al Cantagiro. La sua canzone, Riderà, è un enorme successo commerciale e vende oltre un milione di copie.

Nel corso della sua carriera torna spesso al Festival di Sanremo, senza purtroppo troppa fortuna. La sua partecipazione più memorabile è quella del 1967, anno in cui porta sul palco il suo più grande successo, Cuore Matto. Pur ottenendo solo un decimo posto nella kermesse, il brano conquista completamente sia il pubblico italiano che quello estero, lanciando Little Tony verso il successo internazionale. Anni dopo ottiene un altro buon piazzamento al Festival, quando nel 1970 ottiene un quinto posto insieme a Patty Pravo con La spada nel cuore.

Negli anni successivi la sua carriera rallenta, complice la perdita d’interesse del pubblico verso il Rock & Roll, ma Little Tony continua a fare musica, forte anche della sua folta schiera di fan in giro per il mondo. Nel corso della sua carriera il cantautore ha pubblicato ben ventotto album in studio e si è inoltre fatto valere come attore sul grande schermo, recitando in tantissimi film.

La causa della morte, la scomparsa di Little Tony nel 2013

Little Tony è morto all’età di 72 anni il 27 maggio 2013, stroncato da un tumore con cui era in lotta ormai da tempo. Il cantante era ricoverato a Roma, presso la clinica di Villa Margherita. Qualche giorno dopo, il 30 maggio, si sono svolti i suoi funerali al Santuario della Madonna del Divino Amore. In seguito, è stato seppellito nel cimitero della sua città natale, Tivoli.

Vita privata: moglie, figlia

Little Tony è stato sposato per diversi anni con Giuliana Brugnoli, assistente di volo e sua compagna di vita. I due convolarono a nozze nel 1972 e rimasero insieme per oltre vent’anni, fino alla morte della donna nel 1993, anche lei portata via da un tumore. La loro fu una relazione complicata, soprattutto a causa della carriera di Little Tony, che lo teneva spesso lontano da casa: “Mi voleva lasciare perché non stavo un momento a casa fra Sanremo, Cantagiro, Venezia e il cinema. Dal ’66 al ’70 ho fatto 15 film”. Dopo la morte di Giuliana, il cantante ha ritrovato l’amore al fianco di Luciana Manfra, insieme a lui fino al giorno della sua morte nel 2013.

Dall’amore tra Little Tony e Giuliana Brugnoli è nata l’unica figlia del cantante, Cristiana Ciacci, che ha deciso di raccogliere l’eredità del padre e di preservare il suo patrimonio artistico con il progetto Little Tony Family. Insieme due ballerine e al musicista Angelo Petruccetti, storico collaboratore di Little Tony, Cristiana si esibisce in giro per l’Italia, suonando i più grandi successi dell’Elvis Italiano. “Nasce per volontà di Little Tony” spiega il sito del progetto musicale– “Prima di lasciarci ha espressamente chiesto di continuare a portare avanti il suo patrimonio musicale, continuando a far vivere le sue canzoni che tanto ha amato e che il pubblico ama ancora”.