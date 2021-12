The Voice Senior 2021: concorrenti, giudici, quante puntate

The Voice Senior è un programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Si tratta dello spin-off del talent show originario chiamato semplicemente The Voice of Italy trasmesso dal 2013 al 2019. La prima edizione è andata in onda dal 27 novembre al 20 dicembre 2020. Il programma è stato redatto da Federico Azzola, Sergio Carfora, Dino Clemente, Antonella Clerici, Alessio De Stefani, Graziamaria Dragani, Angelo Ferrari, Riccardo Lupoli, Jacopo Magri, Marta Marelli, Gianmarco Mazzi e Luana Picardi. La regia è curata da Sergio Colabona.

The Voice Senior: quando inizia e quante puntate

La nuove edizione del talent inizierà da venerdì 26 novembre 2021 sempre sotto la conduzione di Antonella Clerici. Sono previste otto puntate, tre in più della prima edizione.

Chi sono i giudici

I tre dei giudici del programma confermati sono il rapper Clementino, Gigi d’Alessio e Loredana Bertè. Insieme a loro, la nuova entrata come giudice è il volto di Orietta Berti che prenderà il posto di Al Bano Carrisi e della figlia Jasmine.

Dove vederlo

Ma dove vedere il programma? Il talent show su Rai 1 andrà in onda anche in alta definizione sul canale 501 del digitale terrestre, 101 di Sky e Tivusat. In streaming sul sito di Rai Play accedendo alla sezione dirette e cliccando sull’icona di Rai 1. L’applicazione Rai Play è disponibile anche per Android e iPhone.

The Voice Senior: come funziona il programma

Ogni squadra dovrà avere almeno 6 concorrenti (uno è Fabrizio Pausini). Nella prima fase i coach sono seduti nelle loro poltrone di spalle al concorrente. Il cantante o la cantante dovrà convincere i giudici tramite la propria voce. Una volta che uno o più coach si girano verso il talento, sarà la volta della scelta del team, dunque il concorrente avrà la possibilità di entrare sicuramente in una delle squadre. La seconda fase (o Knock out) vale come semifinale: i 6 concorrenti si sfidano fra di loro. Al giudice quindi resta da decidere chi, fra le coppie in sfida, supererà la prova per accedere alla finalissima. I 4 team arrivano con 2 concorrenti ciascuno, il vincitore del talent show viene rimarcato tramite il televoto e avrà una grande “sorpresa”: si aggiudicherà la pubblicazione di una canzone da parte di una importante casa discografica.