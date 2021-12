Oroscopo Branko 2022 Vergine: le previsioni

Cosa dice l'oroscopo di Branko del 2022 per la Vergine? Dall'amore, al lavoro e dal denaro alla salute: ecco come sarà il nuovo anno per voi.

Il 2022 è sempre più vicino, ecco le previsioni dell’Oroscopo per l’anno nuovo di Branko per la Vergine. Il famoso astrologo ha stilato i pronostici per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 2022 Branko: Vergine

Quali sono le previsioni dell’oroscopo per il 2022 del segno Vergine di Branko? La Vergine è un segno di terra, di tipo mobile e che festeggia il compleanno tra il 21 agosto ed il 20 settembre. Vediamo, dunque, come andrà il nuovo anno per questo segno secondo Branko.

Nel nuovo anno dovrete lottare come mai prima per affermare le vostre idee. Alla ricerca del perfetto equilibrio, potreste perdere di vista situazioni piacevoli, persone che sembrano portarvi da lontano un messaggio di felicità.

Previsioni per Vergine: lavoro e amore

Nel 2022 avrete una opposizione molto forte di Giove, essendo nella costellazione dei Pesci, perciò molti dei vostri desideri dovranno essere rimandati a tempi migliori. Il periodo che potrebbe risultarvi più difficile sarà la prima metà dell’anno. Secondo l’oroscopo bisognerà fare attenzione alle energie sul lavoro. Alcune riuscirete a impiegarle in modo proficuo, altre potrebbero essere sprecate inutilmente. Prendetevi più cura di voi stessi e del vostro corpo, potrebbe essere un buon modo per scaricare lo stress ed essere più produttivi.

In amore, molte delle vostre aspirazioni potrebbero essere soddisfatte. Scommettete nei vostri rapporti e credete nei legami che avete allacciato, è il momento giusto. Fate attenzione però a non appesantirvi. Ritagliate degli spazi per voi e lasciate respirare il partner. Ma, soprattutto, fate solo ciò che veramente vi corrisponde, in ogni momento. Chi è single nel 2022 potrebbe incontrare qualcuno di speciale. Forse una persona che fa già parte del vostro ambiente, ma che non avete mai guardato in modo romantico. È l’anno in cui amare con tutto il cuore, questo vi renderà la vita più facile.

Oroscopo Vergine 2022: denaro e salute

Siete sempre prudenti con il denaro, ma nel 2022 vi capiterà di spendere più del solito in cose che non vi servono: fateci caso e correggete il tiro. Per quanto riguarda la salute, tenente a mente che non c’è niente di male nel ricevere aiuto. Chiedete quando avrete bisogno, e state attenti a non strafare per raggiungere i vostri obiettivi. Siate oculati.