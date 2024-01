Strage di Erba, Rosa e Olindo Bazzi possono tornare a sperare per la loro innocenza dopo la condanna all'ergastolo.

Strage di Erba, Rosa e Olindo Bazzi hanno forse un’ultima speranza affinchè possano essere considerati innocenti dalla giustizia italiana dopo tantissimi anni di carcere.

Strage di Erba, Rosa e Olindo sono innocenti?

“Non vedo l’ora che arrivi quel giorno per affrontare un vero processo”, ha detto al suo avvocato Olindo Romano. Dopo la condanna all’ergastolo per Rosa e Olindo Bazzi si accende una speranza che possano essere considerati innocenti. L’11 dicembre del 2006 Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli, la vicina di casa Valeria Cherubini furono uccisi violentemente e Mario Frigerio marito della Cherubini ferito.

I Castagna, che persero madre, sorella e nipote, hanno commentato così la decisione della revisione del processo “visto il circo mediatico di questi anni, che ha addirittura conquistato anche un sostituto procuratore generale, la decisione di fissare un’udienza anziché dichiarare inammissibile fin da subito la richiesta di revisione del processo non ci stupisce. Questo però non vuol dire nulla: vediamo come andrà avanti, ma noi abbiamo fiducia totale nella giustizia. Un conto sono le suggestioni di una trasmissione tv, un altro le prove di un’aula di tribunale”.

I due fratelli ritengono che “anche se dovessimo rifarlo tre, o quattro o mille volte, il processo arriverebbe sempre alla stessa sentenza, che è quella a cui già sono arrivati oltre venti giudici. In ogni caso qualora dovessero decidere di rifare il processo, noi non parteciperemo. Per noi la sentenza c’è già stata e nulla la cambierà”.

Quando ci sarà la revisione del processo?

Il 1° marzo si tornerà in aula per la revisione del processo che ha condannato a vita i due coniugi Bazzi che dopo una prima confessione si sono sempre negli anni ritenuti innocenti della strage.